Vučić: Nećemo dozvoliti da više ikada bude "Oluje" i pogroma srpskog naroda

- Nevenka Dobrić je devet mjeseci nosila svog Sinišu. Rodila ga, dojila, odgajala, učila i vaspitavala. One anđeoske oči zlikovci su ugasili. Nikada nikome nisu rekli za Sinišine oči. Nikada nikome nisu rekli za suze njegove majke, slaveći to kao veliku pobjedu. Očekujući da valjda i mi Srbi treba da se usaglasimo sa njima.

Vučić je poručio da mu je bilo teško govoriti na ovakvom mjestu.

- Ubijali su nam ljude, i ma koliko oni ubijali, uvijek smo mi krivi. Protjeraju nam 250.000 ljudi i opet su Srbi krivi. Ne oni, već isključivo i mi. I u tom pogromu nad istinom nasjeli su i mnogi Srbi, jer krivac je uvijek u Beogradu. Takva nam je bila sudbina i poslije Prvog svjetskog rata. 29 odsto od ukupnog broja stanovnika Srbija je izgubila u tom ratu. Pomogla onima koji su ih napadali, da izbore svoje slobodu, ni hvala nam nisu rekli. U drugom svjetskom ratu ubijali su nas 100 za jednoga. Zaboravljaju mnogi da je jedinio Beograd kao glavni grad u Kraljevini Jugoslaviji bio bombardovan, a u Zagrebu cvijećem dočekali naciste i fašiste - dodao je Vučić.

Podsjetio je da su hrvatske vlasti zabranile da ode u Jasenovac.

- Ali nisam se nadao da će to u tišini da prođe u cijeloj Evropi. Svi ćute, nisam u pitanju ja, već istina o Jasenovcu. U Zagrebu imate 100 tekstova na 40 dana kako je to bio mit, kako su brojevi lažni i da je to bio samo radni logor. Obmanjuju cijeli svijet i misle da to mogu da rade dovijeka. Jeste li vidjeli ikoga iz Zagreba da je položio cvijeće na neko srpsko stratište. U Jasenovcu nam se rugaju, nose šahovnicu na vijencu. Osim rijetkih Hrvata, tamo su stradali Srbi, Jevreji i Romi, a najviše Srbi - poručio je Vučić.

Govorim posljednji put kao predsjednik Srbije, i izvinjavam se svim Krajišnicima, što su patili i napustili svoja ognjišta, naglasio je Vučić.

- Moramo vojno da osnažimo, jer bi pregazili i Srbiju i Srpsku da nismo jačali našu vojsku. Nećemo dozvoliti da više ikada bude "Oluje" i bilo kakvog pogroma srpskog naroda. Nećemo čekati, niti se sklanjati i tražiti izgovor da ostavimo svoj narod na cjedilu - rekao je Vučić.

(RTRS)