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Dodik: Jedino što moramo da afirmišemo jeste srpski nacionalni identitet

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 22:31

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Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik istakao je večeras da su na Republiku Srpsku udarili, ali da je nisu slomili, da su je rušili, ali nisu srušili, te da opstala zahvaljujući želji njenih neprijatelja da nestane.

"Nikad više ne smijemo da pristanemo ni na jedan ideološki identitet, jedino što moramo da afirmišemo jeste srpski nacionalni identitet i srpski nacionalni interes", poručio je Dodik.

On je naglasio da je Republika Srpska opstala zahvaljujući našoj želji, potrebi i karakteru da je očuvamo.

"Republika Srpska nije nastala iz inata ili slučaja. Sa ovog prostora je podignut 141 ustanak protiv turske okupatorske vlasti. U isto vrijeme kada je Karađorđe dizao ustanak u Srbiji, u mom selu je dizana Mašićka buna. Ponosni smo na to, to govori da smo mi jedinstven narod", rekao je Dodik.

On je poručio da je Republici Srpskoj važna jaka Srbija, da je važno da predsjednik Aleksandar Vučić nastavi da razvija i jača Srbiju i pobijedi onaj stalni stav muslimana i Hrvata koji kažu da im je nabolje kad je Srbija slaba.

"Zato je njima Vučić kriv, jer je napravio jaku Srbiju. Svi koji govore protiv njega grdno se varaju da to može da prođe", istakao je Dodik na obilježavanju Dana sjećanja na ubijane i prognane Srbe u "Oluji".

Republika Srpska, dodao je Dodik, živi od uspjeha Srbije.

"Zahvalan sam Vučiću na ova tri dana provedena sa našim narodom. Zahvalan sam za svu pomoć koju je Srbija pružila Republici Srpskoj. Zahvaljujući pomoći Srbije gradili smo vrtiće, auto-puteve. Vučić je preuzeo da gradi most na Rači i nije dozvolila da se Republika Srpska zadužuje za to", rekao je Dodik.

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On je napomenuo da na Drini nije bilo mostova, jer su željeli da odvoje Srbe.

"Danas ih ima i biće ih sve više, jer nema načina da zaustave našu integraciju. Živimo za dan sve većeg približavanja Srbiji. Nemamo mnogo vremena", istakao je Dodik.

On je naveo da je danas više od 40 miliona muslimana u EU, te da je pitanje kada će preuzeti najvažnije poluge vlasti.

"Zašto bi nama takva EU bila cilj. EU u BiH vodi unitarističku bosanskohercegovačku politiku i to gledamo svaki dan. Danas se govori o staranju nekakvog bosanskohercegovačkog kulturnog nasljeđe, što ne postoji. Postoji srpsko kulturno nasljeđe i to treba da očuvamo", naveo je Dodik.

Dodik je naveo da je Srpska pravoslavna crkva kroz istoriju spasila srpski identitet.

"Okupimo se oko Srpske pravoslavne crkve, oko Republike Srpske, Srbije. To je jedino što vrijedi", rekao je Dodik, prenosi Srna.

Dodik je istakao da se Srbija razvija i da Republika Srpska ne stoji.

"Mi smo u nemogućim uslovima odbranili svoj politički status, imamo dovoljno instrumenata da se borimo za naša prava, tražimo da se vratimo na izvorni Dejton i da se ponište odluke visokih predstavnika jer su bile zasnovane na lažima i iskrivljenoj političkoj volji velikih sila", rekao je Dodik.

On je ponovio da se ne smije oslabiti Srbija i Republika Srpska i da Vučić ne smije odustati.

Dodik je zahvalio građanima Mrkonjić Grada, za koje je rekao da su heroji, koji su se vratili na spaljeno ognjište i zahvaljujući pomoći Republike Srpske i Srbije ponovo izgradili živote.

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Republika Srpska

Milorad Dodik

Mrkonjić Grad

Oluja

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