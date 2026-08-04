Вучић: БиХ није признала Косово јер није дала Српска на челу са предсједником Додиком

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић причао је о српском питању и односу Црне Горе, Србије и Републике Српске. Он је поручио да би БиХ признала Косово да није било руководства Републике Српске на челу са предсједником Милорадом Додиком, а да је Црна Гора то одмах учинила.
"Зашто сам дужан да се захвалим Републици Српској, њеном руководству, шта год ко мислио. Никада се нисам мијешао у ваше изборе. Нисам тражио ни да се ви мијешате у изборе у Србији. Дужан сам да се захвалим руководству Републике Српске јер ми Срби узимамо све здраво на готово, а да то није тако, објаснићу вам. У Црној Гори процентуално живи више Срба него у БиХ. Је ли БиХ признала независност Косова? Прва би била у реду да је призна да се пита Сарајево и Мостар. Није дала Бањалука, није дала Република Српска. Није дало руководство Републике Српске на челу са предсједником Додиком. Је ли Црна Гора то урадила? Јесте, прва.
Он подсјећа на 2020. годину када су побиједиле литије, када су побиједили Срби и пита шта се промијенило: "Ништа, исто је и још горе".
"Је ли БиХ члан НАТО-а? Није. Не зато што неће Сарајево и Мостар, него зато што Република Српска то није дала јер је слиједила Србију. Је ли Црна Гора члан? Јесте, јер их је брига за Србију, за наше заједничко страдање 1999. године. Они одоше у будућност, а ви Срби у прошлост. Знате ли колико волим да будем гдје год хоћете само да не издам очи Синише Добрића и ову дивну мајку Невенку, да бринем о њима, па не морате никада ни кластер да нам отворите", рекао је Вучић.
Вучић је рекао да у Србији и Републици Српској постоји група људи која је, како тврди, увијек против свега српског, али је оцијенио да су опаснији они који наступају са, како је навео, лажних патриотских позиција и заговарају „полицентрично српство“.
"Какво је то полицентрично српство гдје ћете Подгорицу да супротстављате Београду и Бањалуци, гдје ћете Требиње да супротстављате Бањалуци и Београду, гдје ћете једног дана да супротстављате Бијељину Београду и Бањалуци? То је разарање и Србије и Републике Српске и нећемо вам дати тај полицентризам, како год да га називате“, рекао је Вучић.
Он је потом говорио о политичким одлукама након пада Слободана Милошевића, наводећи одрицање од континуитета са СР Југославијом, пуштање албанских затвореника, растакање заједничке државе, независност Црне Горе, погром на Косову и Метохији 17. марта и проглашење независности Косова.
"Када је проглашена независност Косова, 85 земаља је 2008. године подржало независност. Ћуте, кажу: ‘Немојте нам то за вријеме избора’. То су урадили све ‘родољуби’. Јесу ли урадили ишта за Републику Српску? И ћутиш као предсједник, ћутиш. Нећу да ћутим, хоћу да упозорим српски народ ако се будемо на исти начин понашали и на исте преваре насједали“, поручио је Вучић.
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