Mrkonjić Grad, mjesto teškog stradanja u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu, ove godine je simbolično središte našeg okupljanja i zajedničkog sjećanja na sve žrtve "Oluje", kao i na sve one koji su preko noći ostali bez svojih ognjišta, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Zajedno sa Srbijom, trajno ćemo braniti istinu o egzodusu i stradanju našeg naroda. Naša je dužnost i moralna obaveza da pamtimo prošlost kako bismo imali budućnost i kako žrtva stradalih ne bi bila uzaludna", navela je Cvijanovićeva na Instagramu.