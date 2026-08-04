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Cvijanović: Zajedno sa Srbijom trajno ćemo braniti istinu o egzodusu i stradanju našeg naroda

04.08.2026 21:46

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Жељка Цвијановић
Foto: Instagram

Mrkonjić Grad, mjesto teškog stradanja u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu, ove godine je simbolično središte našeg okupljanja i zajedničkog sjećanja na sve žrtve "Oluje", kao i na sve one koji su preko noći ostali bez svojih ognjišta, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Zajedno sa Srbijom, trajno ćemo braniti istinu o egzodusu i stradanju našeg naroda. Naša je dužnost i moralna obaveza da pamtimo prošlost kako bismo imali budućnost i kako žrtva stradalih ne bi bila uzaludna", navela je Cvijanovićeva na Instagramu.

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Željka Cvijanović

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