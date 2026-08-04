Vučić: BiH nije priznala Kosovo jer nije dala Srpska na čelu sa predsjednikom Dodikom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pričao je o srpskom pitanju i odnosu Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. On je poručio da bi BiH priznala Kosovo da nije bilo rukovodstva Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom, a da je Crna Gora to odmah učinila.

"Zašto sam dužan da se zahvalim Republici Srpskoj, njenom rukovodstvu, šta god ko mislio. Nikada se nisam miješao u vaše izbore. Nisam tražio ni da se vi miješate u izbore u Srbiji. Dužan sam da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske jer mi Srbi uzimamo sve zdravo na gotovo, a da to nije tako, objasniću vam. U Crnoj Gori procentualno živi više Srba nego u BiH. Je li BiH priznala nezavisnost Kosova? Prva bi bila u redu da je prizna da se pita Sarajevo i Mostar. Nije dala Banjaluka, nije dala Republika Srpska. Nije dalo rukovodstvo Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Dodikom. Je li Crna Gora to uradila? Jeste, prva.

On podsjeća na 2020. godinu kada su pobijedile litije, kada su pobijedili Srbi i pita šta se promijenilo: "Ništa, isto je i još gore".

"Je li BiH član NATO-a? Nije. Ne zato što neće Sarajevo i Mostar, nego zato što Republika Srpska to nije dala jer je slijedila Srbiju. Je li Crna Gora član? Jeste, jer ih je briga za Srbiju, za naše zajedničko stradanje 1999. godine. Oni odoše u budućnost, a vi Srbi u prošlost. Znate li koliko volim da budem gdje god hoćete samo da ne izdam oči Siniše Dobrića i ovu divnu majku Nevenku, da brinem o njima, pa ne morate nikada ni klaster da nam otvorite", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da u Srbiji i Republici Srpskoj postoji grupa ljudi koja je, kako tvrdi, uvijek protiv svega srpskog, ali je ocijenio da su opasniji oni koji nastupaju sa, kako je naveo, lažnih patriotskih pozicija i zagovaraju „policentrično srpstvo“.

"Kakvo je to policentrično srpstvo gdje ćete Podgoricu da suprotstavljate Beogradu i Banjaluci, gdje ćete Trebinje da suprotstavljate Banjaluci i Beogradu, gdje ćete jednog dana da suprotstavljate Bijeljinu Beogradu i Banjaluci? To je razaranje i Srbije i Republike Srpske i nećemo vam dati taj policentrizam, kako god da ga nazivate“, rekao je Vučić.

On je potom govorio o političkim odlukama nakon pada Slobodana Miloševića, navodeći odricanje od kontinuiteta sa SR Jugoslavijom, puštanje albanskih zatvorenika, rastakanje zajedničke države, nezavisnost Crne Gore, pogrom na Kosovu i Metohiji 17. marta i proglašenje nezavisnosti Kosova.

"Kada je proglašena nezavisnost Kosova, 85 zemalja je 2008. godine podržalo nezavisnost. Ćute, kažu: ‘Nemojte nam to za vrijeme izbora’. To su uradili sve ‘rodoljubi’. Jesu li uradili išta za Republiku Srpsku? I ćutiš kao predsjednik, ćutiš. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod ako se budemo na isti način ponašali i na iste prevare nasjedali“, poručio je Vučić.