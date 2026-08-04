Elfeta Veseli vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine

Žena monstrum Elfeta Veseli, ubica d‌ječaka Slobodana Stojanovića vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine, potvrđeno je Srni iz Kazneno-popravnog zavoda Tuzla.

Veseli Elfeta je ranije neosuđivana, ne raspolažemo podacima da se vodi novi krivični postupak, tokom izdržavanja kazne zatvora nije disciplinski tretirana, klasifikaciona je grupa A i član Vijeća osuđenica, te nakon pribavljenih mišljenja nadležnih institucija ispunila je uslove za odobravanje korištenja vanzavodskih pogodnosti, naveli su iz KPZ Tuzla.

Iz ovog zatvora istakli su da je prve vanzavodske pogodnosti Veselijeva koristila 7. i 8. septembra 2024. godine na prijavljenom mjestu prebivališta.

Kako su naveli, Veselijeva je zahtjev za odobravanje vanzavodskih pogodnosti podnijela nakon izdržane tri petine kazne, te joj je nakon provjera nadležne policijske uprave i opštinskog organa socijalne zaštite, ovaj zahtjev ispunjen.

– Obzirom da pogodnosti predstavljaju skup podsticajnih mjera usmjerenih ka pružanja povjerenja zatvoreniku, ublažavanje posljedica deprivacije, podsticanje sopstvenog učešća u ostvarivanju programa tretmana, jačanje odgovornosti i samopouzdanja radi osposobljavanja zatvorenika za samostalan život, iste su odobrene – rekli su iz KPZ Tuzla.

Elfeta Veseli osuđena je pred Sudom BiH na deset godina zatvora zbog svirepog ubistva d‌ječaka Slobodana Stojanovića, koju je Apelaciono od‌jeljenje istog suda preinačilo u kaznu zatvora od 13 godina zatvora zbog krivičnog d‌jela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Boravak u pritvoru traje od septembra 2016. godine, a redovan istek kazne je 2029. godine.

Na informaciju da je Elfeti Veseli omogućeno da koristi vanzavodske pogodnosti reagovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, predstavnici institucija i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbisnkog rata.

Predsjednik SNSD Milorad Dodik ranije je izjavio da je priča političkog Sarajeva o pravdi cinizam i podvala Srbima, na šta ukazuje i slučaj žene monstruma i ubice srpske d‌jece Elfete Veselji, kojoj se dopušta da izlazi iz zatvora i slobodno šeta Ilidžom.

– Sramota je da Elfeta Veselji, ubica dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, danas slobodno hoda. Da je poniženje srpskih žrtava, malog Slobodana i svih nas – naveo je Dodik.

Ocijenio je da se ona time smije svim srpskim žrtvama, vjerovatno poručujući da je takozvano pravosuđe u Sarajevu spremno da oslobodi krivice one koji ubijaju srpsku nejač, a da kažnjavaju svakog Srbina koji je bilo šta uperio protiv njihovih programa i planova.