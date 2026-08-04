Žena u Hrvatskoj držala preko 30 leševa pasa u kući, podignuta optužnica zbog mučenja životinja

Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv 77-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog 47 krivičnih dijela ubistva ili mučenja životinja. Riječ je o slučaju teško zapuštenih pasa na području Vele Učke, koji je šokirao javnost u maju.

Optužnica je podignuta pred Opštinskim sudom u Rijeci. Tužilaštvo tereti 77-godišnju ženu da je od 2022. do 9. maja ove godine, zajedno sa još jednom osobom koja je u međuvremenu preminula, držala pse različitih rasa bez dovoljno hrane i vode.

Prema optužnici, psi su bili ograničeni u kretanju i držani su u zatvorenim i nehigijenskim prostorima. Nije im pružena neophodna veterinarska nega, što je uzrokovalo da životinje budu gladne i neuhranjene, i da imaju rane po cijelom tijelu. Takvi uslovi, navodi tužilaštvo, doveli su do značajnog pogoršanja njihovog opšteg zdravstvenog stanja i stanja.

Državno tužilaštvo je zatražilo produženje pritvora okrivljene zbog opasnosti od bekstva i mogućnosti da ponovo počini krivično djelo.

Slučaj je otkriven nakon smrti njenog partnera

Užasni uslovi na farmi otkriveni su u maju, nakon što je 64-godišnji muškarac koji je tamo živio poginuo u saobraćajnoj nesreći na autoputu A1. Volonteri iz Društva za zaštitu životinja Rijeka su potom sa farme odveli 47 živih pasa, od kojih su neki bili u tako teškom stanju da su ubrzo uginuli. Psi su bili izgladneli, prekriveni ranama, ožiljcima i posljedicama dugotrajnog zanemarivanja.

Nakon krivične istrage, policija je objavila da su 77-godišnja žena i njen sada pokojni vanbračni partner držali oko 80 pasa i mačaka tokom približno deset godina, prvo na području Kostrene, a zatim na Učki. Sumnjalo se da životinjama nisu obezbjedili odgovarajuću hranu, sklonište niti veterinarsku njegu.

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U kući i pomoćnim zgradama pronađeno je više od 30 leševa pasa. Volonteri riječkog azila izjavili su da su leševi ostavljeni u zamrzivačima, ormarićima, kadama i na podovima. Samo 11 pronađenih pasa je bilo mikročipovano, a životinje su vršile nuždu i spavale u istim prostorima.

Prvobitne sumnje su bile šire

Nakon početnog ispitivanja žene u maju, Ministarstvo zdravlja i prirodne zaštite (DORH) je objavilo da se sumnja da su ona i njen partner držali najmanje 79 pasa i šest mačaka u neadekvatnim smeštajima i bez hrane. U to vrijeme se takođe sumnjalo da je najmanje 35 pasa uginulo zbog zanemarivanja, iscrpljenosti i nedostatka veterinarske njege.

Podignuta optužnica obuhvata 47 krivičnih djela i period od 2022. do 9. maja 2026. godine. U kratkoj izjavi o optužnici, DORH nije objasnio zašto je njen obim uži od početnih policijskih i tužilačkih sumnji.

Pitanje institucionalne odgovornosti

Slučaj je takođe pokrenuo pitanje postupanja nadležnih institucija. Prijatelji životinja su naknadno zatražili inspekcijski nadzor nad jedinicama lokalne samouprave koje su bile uključene u slučaj, tvrdeći da su blagovremene kontrole mikročipovanja i postupanje po prijavama mogle spriječiti višegodišnje zanemarivanje životinja.

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