Stevandić: Jedinstvom uzimamo pravo na sjećanje, žrtve ne možemo oprostiti dok se zločinci ne pokaju

Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da su Srbi u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj bili izloženi jedinstvenoj mržnji i stradanju, ali da na to moraju odgovoriti jedinstvom, ljudskošću i čuvanjem uspomene na svih srpske žrtve.

"Jedinstveno su nas mrzili i ubijali u Republici Srpskoj Krajini i u Republici Srpskoj. Bombardovali su civile i kolone, pa ćemo jedinstvom da uzvratimo da pokažemo ljudskost i empatiju za sve žrtve za razliku od njih, ali naše žrtve oprostiti ne možemo dok se zločinci ne pokaju“, istakao je Stevandić. Jedinstveno su nas mrzili i ubijali u Republici Srpskoj Krajini i u Republici Srpskoj. Bombardovali su cicvile i kolone, pa ćemo jedinstvom da uzvratimo da pokažemo ljudskost i empatiju za sve žrtve za razliku od njih, ali naše žrtve oprostiti ne možemo dok se zločinci ne pokaju. pic.twitter.com/fcV58lbDzP — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) August 4, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.