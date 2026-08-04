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Stevandić: Jedinstvom uzimamo pravo na sjećanje, žrtve ne možemo oprostiti dok se zločinci ne pokaju

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 15:52

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предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da su Srbi u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj bili izloženi jedinstvenoj mržnji i stradanju, ali da na to moraju odgovoriti jedinstvom, ljudskošću i čuvanjem uspomene na svih srpske žrtve.

"Jedinstveno su nas mrzili i ubijali u Republici Srpskoj Krajini i u Republici Srpskoj. Bombardovali su civile i kolone, pa ćemo jedinstvom da uzvratimo da pokažemo ljudskost i empatiju za sve žrtve za razliku od njih, ali naše žrtve oprostiti ne možemo dok se zločinci ne pokaju“, istakao je Stevandić.

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Nenad Stevandić

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