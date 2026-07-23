Rubio otkrio da li je Teheran spreman za sporazum sa Vašingtonom

Autor:ATV redakcija
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Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da SAD vjeruju da Iran još nije spreman zaključi sporazum, ali da će se situacija uskoro promijeniti.
"Oni vjerovatno još nisu spremni da postignu sporazum, ali će biti uskoro, jer je cijena koju plaćaju veoma visoka", rekao je Rubio novinarima u Manili.
Prema njegovim riječima, SAD su svjesne da će Iran promijeniti stav u vezi sa mirnim dijalogom sa Vašingtonom u narednim danima.
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Rubio je napomenuo da Vašington nikada za cilj nije postavio promjenu vlasti u Teheranu, te da je cilj oduvijek bila denuklearizacija Irana.
Na pitanje da li je moguća eskalacija u sukobu sa Iranom u narednim danima, Rubio je naglasio da će predsjednik SAD Donald Tramp donijeti odluku u vezi s tim.
(Srna)
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