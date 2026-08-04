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Dvojicu mladića ugrizla zmija na istom mjestu u isto vrijeme

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 14:36

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Поскок снимљен на Бањ брду
Foto: Screenshot

Dvojica stranih planinara povrijeđena su u ponedjeljak nakon što su ih ugrizle zmije tokom odmora na planinarskoj stazi prema Bledskoj kolibi u Sloveniji.

Obojica su nakon pružene prve pomoći helikopterom prevezena u bolnicu, saopštila je Policijska uprava Kranj.

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Prema informacijama policije, Regionalni informativni centar Kranj dojavu o incidentu zaprimio je u 12:39 sati.

Dvojica 21-godišnjih planinara sjedila su u travi pored staze kada ih je iznenada ugrizla zmija. Jedan je zadobio ugriz u podlakticu, dok je drugi ugrizen za prst.

Iako su povrijeđeni, nastavili su kretanje prema planinarskom domu i tek nakon približno 45 minuta stigli do Bledske kolibe. Tamo se zdravstveno stanje jednog od njih pogoršalo, zbog čega je pozvana pomoć.

Na mjesto događaja ubrzo je stigao helikopter sa dežurnom ekipom Gorske službe spašavanja iz Brnika, koja je planinarima pružila prvu medicinsku pomoć prije transporta u zdravstvenu ustanovu.

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Policija navodi da dosadašnje okolnosti ukazuju na to da su planinare najvjerovatnije ugrizle dvije različite zmije. Na takav zaključak upućuju razlike u mjestu i načinu ugriza, što sugeriše da su se u travi nalazile dvije zmije u neposrednoj blizini.

Nadležni organi će dokumentovati sve okolnosti ovog događaja, dok će o incidentu biti obaviješteno i nadležno planinarsko društvo koje će pregledati planinarsku stazu i, prema potrebi, preduzeti mjere kako bi se povećala bezbjednost posjetilaca.

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Zmija

Zmije

ugriz zmije

Slovenija

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