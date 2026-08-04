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Naučnici razvili AI alat koji razlikuje ćelije raka od zdravih, sa tačnošću od 99,9 odsto

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ATV redakcija
04.08.2026 15:10

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Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.
Foto: pexels/BrianPenny

Mehanizmi koji stoje iza razvoja mnogih bolesti još uvijek nisu dovoljno razjašnjeni, zbog čega se liječenje često svodi samo na ublažavanje simptoma.

Naučnici smatraju da bi preciznije prepoznavanje tipova ćelija i njihovih osobina moglo da pomogne u boljem razumijevanju porekla bolesti i prilagođavanju liječenja svakom pacijentu - a upravo taj zadatak može da obavi novi softverski alat scParadise.

ScParadise su razvili istraživači Moskovskog državnog univerziteta "M. V. Lomonosov" u saradnji sa naučnicima Centra "N. F. Gamaleja" i Federalne medicinsko-biološke agencije Rusije. Program je namjenjen automatskom prepoznavanju tipova ćelija i predviđanju njihovih svojstava na osnovu genetičkih podataka.

Kako funkcioniše novi sistem

Riječ je o složenom softverskom rješenju zasnovanom na arhitekturama vještačke inteligencije koje je razvio istraživački tim. Jedna od autorki studije, Jelizaveta Čečehina, objasnila je da je sistem obučavan korišćenjem podataka dobijenih sekvenciranjem pojedinačnih ćelija. Kako bi dobili što pouzdaniji model, istraživači su prikupljali podatke iz više laboratorija koje su proučavale isto tkivo, zatim ih objedinili i iskoristili za obučavanje sistema.

Primjena u dijagnostici i razvoju lijekova

Prema riječima istraživača, novi alat mogao bi da bude koristan u dijagnostici različitih bolesti. Program može da razlikuje ćelije raka od zdravih, ali i da identifikuje imune ćelije koje izazivaju hroničnu upalu kod gojaznosti. Takva analiza, kako navode autori, mogla bi da omogući razvoj efikasnijih personalizovanih lijekova usmjerenih na konkretna stanja.

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Dosadašnje metode su omogućavale prepoznavanje razlika između pojedinačnih ćelija, ali sada je moguće uočiti i male podtipove ćelija koji mogu imati značajnu ulogu u razvoju različitih bolesti.

Za ovakva istraživanja ćelije se prikupljaju analizom krvi, biopsijom ili tokom hirurških zahvata. Potom se iz uzorka tkiva izdvajaju pojedinačne ćelije, koje se sekvenciraju kako bi se utvrdilo koje gene ekspresuju.

Tačan u 99,9 odsto slučajeva

Eksperimenti su za sada pokazali tačnost sistema od 99,9 odsto. Istraživački tim je, kako navode, eksperimentalno potvrdio postojanje tri nova podtipa imunih ćelija u masnom tkivu, čije je postojanje prethodno predvideo njihov model.

Čečehina je navela da je program slobodno dostupan stručnjacima širom svijeta i da se neprestano unaprijeđuje. Istraživački tim razvija i obučava nove modele za različite tipove ćelija, tkiva i organizama, ne samo kod ljudi već i kod životinja, kako bi ih druge naučne grupe mogle koristiti u fundamentalnim i primenjenim istraživanjima, prenosi "RIA Novosti".

(rt balkan)

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