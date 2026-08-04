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Spustili su kameru ispod leda, a onda je uslijedio šok: Ovo stvorenje niko nije očekivao

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ATV redakcija
04.08.2026 11:58

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Рак откривен испод Антартика
Foto: Screenshort/Youtube

Iako se čini da je planeta Zemlja odavno istražena, naučnici upozoravaju da najveće tajne i dalje kriju dubine okeana.

Procjenjuje se da je vizuelno istraženo manje od 0,001 odsto dubokog mora, dok ogromna područja ostaju potpuno nepoznata zbog ekstremnih dubina i debelih ledenih pokrivača Antarktika.

Upravo zato ekspedicija NASA iz 2009. godine izazvala je veliko interesovanje naučne javnosti. Istraživači su probušili otvor dubok 183 metra kroz Rosovu ledenu ploču na Antarktiku, očekujući da pronađu tek mikroorganizme sposobne da prežive u ekstremnim uslovima.

Umesto toga, kamera Laboratorije za mlazni pogon, spuštena ispod leda, zabilježila je prizor koji niko nije očekivao. Pred objektivom se pojavilo malo morsko stvorenje, lisansid amphipod, sićušni rak koji pripada grupi srodnoj škampima. Posebno je iznenadilo to što je pronađen čak 32 kilometra daleko od otvorenog okeana, na mjestu gdje sunčeva svjetlost nikada ne dopire.

Naučnici su objasnili da prisustvo ovakvog organizma ukazuje na mnogo složeniji ekosistem nego što se ranije pretpostavljalo. Ovi rakovi poznati su kao čistači morskog dna i hrane se ostacima uginulih životinja, mada su na pojedinim područjima primjećeni i kako grickaju žive organizme.

Istraživače je oduševilo i ponašanje neobičnog stanovnika ledenog svijeta. Rak je radoznalo prilazio kameri, kružio oko kabla i posmatrao ga iz različitih uglova, kao da pokušava da otkrije šta je narušilo njegov mir.

Nova iznenađenja uslijedila su 2022. godine, kada je sonda spuštena oko 500 metara ispod površine leda. Ovoga puta naučnici nisu pronašli samo jednog raka, već čitave zajednice ovih organizama u podzemnoj rijeci ispod ledenog pokrivača. Otkriće je pokazalo da ispod Antarktika postoji skriveni ekosistem koji tek treba istražiti i koji bi mogao da promijeni dosadašnje razumevanje života u najekstremnijim uslovima na Zemlji, prenosi Alo.

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antartik

naučnici

NASA

istraživanje

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