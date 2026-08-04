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Šehovac: Policija na terenu nakon obračuna kriminalnih grupa, radi se na pronalasku počinilaca

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 13:47

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Нова пуцњава Источно Сарајево 3.8.2026.
Foto: ATV

Načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio je da su, nakon obračuna kriminalnih grupa na području grada, pripadnici policije na terenu i da sprovode sve potrebne aktivnosti u pronalasku počinilaca ovih kriminalnih djela.

On je naveo da je u toku intenzivna potraga za Đorđem Ždralom koji je u bjekstvu, a koji je osumnjičenom za pokušaj ubistva.

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Šehovac je za Srnu rekao da je Ždrale po kriminalnim djelima od ranije poznat policiji, te da su obračuni do kojih je došlo u prethodna dva dana povezani.

On je naglasio je da policija radi i na pronalasku lica koje je sinoć vatrenim oružjem nanijelo povrede Davoru Dabiću, nakon čega je pobjeglo.

Policija, rekao je on, radi na prikupljanju informacija u vezi sa licima koja se mogu dovesti u vezu sa ovim događajem i organizovanim kriminalom na području Istočnog Sarajeva.

Iz policije su poručili da nema potrebe za uznemirenost građana i da policijske agencije odgovorno rade svoj posao.

Ždrale je osumnjičen je da je u Spasovdanskoj ulici u opštini Istočno Novo Sarajevo iz vatrenog oružja nanio povrede Kosti Pandureviću.

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Policijskoj upravi Istočno Sarajevo sinoć je prijavljeno da je u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je Davor Dabić zadobio povrede.

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Branimir Šehovac

Istočno Sarajevo

PU Istočno Sarajevo

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