Šehovac: Policija na terenu nakon obračuna kriminalnih grupa, radi se na pronalasku počinilaca

Načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio je da su, nakon obračuna kriminalnih grupa na području grada, pripadnici policije na terenu i da sprovode sve potrebne aktivnosti u pronalasku počinilaca ovih kriminalnih djela.

On je naveo da je u toku intenzivna potraga za Đorđem Ždralom koji je u bjekstvu, a koji je osumnjičenom za pokušaj ubistva.

Republika Srpska Ćosić: Policija će naći odgovor na kriminalne obračune, MUP radi svoj posao

Šehovac je za Srnu rekao da je Ždrale po kriminalnim djelima od ranije poznat policiji, te da su obračuni do kojih je došlo u prethodna dva dana povezani.

On je naglasio je da policija radi i na pronalasku lica koje je sinoć vatrenim oružjem nanijelo povrede Davoru Dabiću, nakon čega je pobjeglo.

Policija, rekao je on, radi na prikupljanju informacija u vezi sa licima koja se mogu dovesti u vezu sa ovim događajem i organizovanim kriminalom na području Istočnog Sarajeva.

Iz policije su poručili da nema potrebe za uznemirenost građana i da policijske agencije odgovorno rade svoj posao.

Ždrale je osumnjičen je da je u Spasovdanskoj ulici u opštini Istočno Novo Sarajevo iz vatrenog oružja nanio povrede Kosti Pandureviću.

Hronika Poznato stanje Davora Dabića ranjenog u Istočnom Sarajevu

Policijskoj upravi Istočno Sarajevo sinoć je prijavljeno da je u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je Davor Dabić zadobio povrede.