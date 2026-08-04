Motociklista zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći

Na magistralnom putu M-17.1 Međaš – Živinice, u mjestu Petrovice Gornje na području opštine Kalesija, juče oko 18:20 sati dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička automobila i motocikl.

Prema informacijama MUP-a TK, u nesreći su učestvovali motocikl Honda, kojim je upravljao A.M. (2002) iz Kalesije, putnički automobil Audi A6, za čijim volanom je bio S.S. (1973) iz Lukavca, te Audi A4, kojim je upravljala E.A. (1991) iz Živinica.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške povrede dobio je motociklista, koje su u konstatovane u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, piše Crna-Hronika.

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Vozač Audija A6 S.S. i vozačica Audija A4 E.A. zadobili su lake tjelesne povrede.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske uprave Kalesija, a za vrijeme trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta odvijao se naizmjenično jednom kolovoznom trakom.

Okolnosti koje su dovele do saobraćajne nezgode bit će utvrđene daljom istragom.