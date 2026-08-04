Višković: Samo uz jaku Srpsku i Srbiju možemo da se zaštitimo od novih 'Oluja'

Svaki početak avgusta, od 1995. godine, pa do danas, iznova nam u sjećanje vraća teške i mučne scene nepreglednih kolona vozila, traktora, autobusa, kamiona i u njima ljudi, žena, djece, beba, starica i staraca, beznadežnih i gotovo ugašenih pogleda, nesvjesnih svijeta oko sebe, panike, straha, bola, neizvjesnosti.

Rekao je ovo v.d. direktora JP ,,Autoputevi Republike Srpske“ Radovana Viškovića.

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"Iza sebe su ostavili vjekovna ognjišta, bježeći pred razularenim pripadnicima hrvatske vojske i policije, pokušavajući da spasu goli život i živu glavu na ramenima. Hrvatska zločinačka vojno-policijska akcija 'Oluja' sa područja Republike Srpske Krajine i zapadnokrajiških opština Republike Srpske zbrisala je više od 200.000 pripadnika srpskog naroda. One, koji su ostali da sačuvaju kućni prag, godinama kasnije porodice su pronalazile po brojnim masovnim grobnicama, a ostaće zapamćeno i bestijalno dejstvovanje hrvatske avijacije po civilima u koloni na Petrovačkoj cesti", poručio je Višković.

Prema njegovim riječima, na kraju 20. vijeka, Hrvatska je uspjela ono što joj nije pošlo za rukom pedeset godina ranije, etnički je očistila teritoriju, zatirući svaki trag postojanja srpskog naroda na tim prostorima. I sve to, kako je istakao Višković, pred očima cijelog svijeta, koji je nijemo posmatrao nezapamćenu golgotu stradalničkog srpskog naroda, koji se kroz cijeli 20. vijek osipao i brojčano smanjivao, a opet bio optuživan od strane sopstvenih dželata da je glavni generator krize i ratova na području bivše SFR Jugoslavije.

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"Zato je važno da se, iz godine u godinu, na ove teške i bolne datume okupljamo i pamtimo kroz kakve smo patnje prošli, kao narod, da bismo danas imali ovo što imamo – slobodnu Republiku Srpsku, jaku, stabilnu i sposobnu da svoj narod zaštiti od nekih novih 'Oluja' i 'Maestrala'. Samo uz takvu Republiku Srpsku i maticu Srbiju, srpski narod na ovim prostorima ima garanciju da će, bar u 21. vijeku, dočekati pravdu i poštovanje za sve nevine žrtve i krv prolivenu na prvim linijama odbrane naše slobode i prava na opstanak na vjekovnim ognjištima naših predaka i zavjetu za budućnost naših potomaka", poručio je on.