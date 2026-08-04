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Položeni vijenci povodom dana sjećanja na Srbe stradale u "Oluji"

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 12:22

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Полагање вијенаца на центезималном спомен-обиљежју за страдале у Олују
Foto: ATV/Branko Jović

Kod Centralnog spomen-obilježja borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata na Trgu srpskih junaka u Banjaluci položeni su vijenci povodom obilježavanja Dan sjećanja na Srbe ubijene i prognane u hrvatsko-muslimanskom pogromu iz 1995. godine.

Vijenace su položili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar rada i boračko – invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević Stamenkovski.

Vijence su položili i predstavnici udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, predstavnici grada, ostale delegacije i građani.

Obilježavanju je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Prethodno je u hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci služen parastos za postrdale u pogromu nad Srbima iz bivše Republike Srpske Krajine u avgustu 1995. godine.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina - što predstavlja poseban "crni rekord" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, ukazuju u "Veritasu".

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.

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Tagovi :

Akcija Oluja

Centralno spomen-obilježje VRS

Banjaluka

HVO

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