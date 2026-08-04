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Jul ove godine najtopliji mjesec ikada zabilježen u istoriji mjerenja u Francuskoj

04.08.2026 12:10

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Јул ове године најтоплији мјесец икада забиљежен у историји мјерења у Француској
Foto: Envato/aowsakornprapat

Jul 2026. je najtopliji mjesec ikada zabilježen u Francuskoj od početka meteoroloških mjerenja 1900. godine, saopštila je danas francuska meteorološka služba Meteo-Frans.

Time je oboren dosadašnji rekord iz avgusta 2003. godine, tokom jednog od najintenzivnijih toplotnih talasa u Evropi, kao i rekord iz jula 2006. godine, preneo je Figaro.

Prema podacima Meteo-Fransa, jul je bio i treći najsušniji od početka merenja, uz deficit padavina od gotovo 70 odsto.

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Zbog dugotrajnog nedostatka kiše, vlažnost zemljišta dostigla je rekordno niske vrijednosti, uporedive sa onima iz sredine avgusta 2022. godine.

Takvi uslovi dodatno su pogoršali posljedice suše po poljoprivredu i povećali rizik od izbijanja šumskih požara širom zemlje, istakli su stručnjaci.

(Tanjug)

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Tagovi :

Francuska

visoke temperature vazduha

vrućina

toplotni talas

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