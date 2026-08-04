Uzbuna kod NATO baze, blokirano područje

Zbog sumnjive situacije na NATO bazi u Brunsumu u Holandiji, policija je poslala izviđački tim na lice mjesta.

Moguće je da je u pitanju eksploziv, preneo je "De Telegraf".

Portparol policije navodi da postoji "sumnjiva situacija" i da je stručnjak za eksplozive poslat u NATO u Brunsum. Portparol naglašava da nije prijavljena nikakva prijetnja bombom.

Tim za izviđanje eksploziva će utvrditi da li zaista postoji ozbiljna situacija. Više informacija trenutno nije dostupno.

Rimburgerveg, na glavnom ulazu u zgradu, je zatvoren. Situacija oko objekta djeluje mirno.

NAVO-terrein Brunssum afgezet na mogelijke explosieven: politie onderzoekt ’verdachte situatie’ https://t.co/CmaNJHCYpq — De Telegraaf (@telegraaf) August 4, 2026

(Telegraf)