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Uzbuna kod NATO baze, blokirano područje

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 13:54

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Узбуна код НАТО базе, блокирано подручје
Foto: Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

Zbog sumnjive situacije na NATO bazi u Brunsumu u Holandiji, policija je poslala izviđački tim na lice mjesta.

Moguće je da je u pitanju eksploziv, preneo je "De Telegraf".

Portparol policije navodi da postoji "sumnjiva situacija" i da je stručnjak za eksplozive poslat u NATO u Brunsum. Portparol naglašava da nije prijavljena nikakva prijetnja bombom.

Tim za izviđanje eksploziva će utvrditi da li zaista postoji ozbiljna situacija. Više informacija trenutno nije dostupno.

Rimburgerveg, na glavnom ulazu u zgradu, je zatvoren. Situacija oko objekta djeluje mirno.

(Telegraf)

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Tagovi :

NATO

Holandija

Uzbuna

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