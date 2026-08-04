Uzbuna kod NATO baze, blokirano područje

Autor:ATV redakcija
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Zbog sumnjive situacije na NATO bazi u Brunsumu u Holandiji, policija je poslala izviđački tim na lice mjesta.
Moguće je da je u pitanju eksploziv, preneo je "De Telegraf".
Portparol policije navodi da postoji "sumnjiva situacija" i da je stručnjak za eksplozive poslat u NATO u Brunsum. Portparol naglašava da nije prijavljena nikakva prijetnja bombom.
Tim za izviđanje eksploziva će utvrditi da li zaista postoji ozbiljna situacija. Više informacija trenutno nije dostupno.
Rimburgerveg, na glavnom ulazu u zgradu, je zatvoren. Situacija oko objekta djeluje mirno.
NAVO-terrein Brunssum afgezet na mogelijke explosieven: politie onderzoekt ’verdachte situatie’ https://t.co/CmaNJHCYpq— De Telegraaf (@telegraaf) August 4, 2026
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