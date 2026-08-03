Logo

Najmlađi Teslićani u centru pažnje: "Konferencija beba" okupila 26 mališana

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 19:42

Komentari:

0
Конференција беба Теслић 2026
Foto: Srna

Šesnaesta "Konferencija beba" u Tesliću okupila je večeras 26 mališana.

Na manifestaciji je izabrano Predsjedništvo beba uzrasta do godinu dana - najmlađa Dunja Dušenović, najstarija Mija Savković, dok su bebe sa najviše braće i sestara /ukupno po šest/ Nikolina Cvijetić i Nađa Ćuskić.

U takmičenju u puzanju beba najbrži je bio Lazar Marjanović, a u nadmetanju očeva u brzom presvlačenju beba pobijedio je Marko Babić.

Član komisije za izbor Predsjedništva beba Mladen Đurić rekao je novinarima da je večerašnja manifestacija dobra prilika da se i roditeljima pokaže da su bebe najvažniji članovi našeg društva, kao i o značaju podrške roditeljstvu.

Direktor Turističke organizacije opštine Teslić Danijel Petrović kaže da je zadovoljan odzivom uprkos toplom vremenu i zahvalio je teslićkim vrtićima koji su kulturnim programom dodatno obogatili ovu najljepšu manifestaciju.

On je naveo da se "Konferencija beba" održava u okviru manifestacije "Teslićko ljeto" koje traje do 19. septembra, tokom kojeg su predviđeni brojni kulturni zabavni i sportski sadržaji, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Teslić

Konferencija beba

Republika Srpska

bebe

Djeca

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дрина Семберија

Gradovi i opštine

Velika ulaganja u vodotokove u Semberiji

2 h

0
Пожар код Требиња

Gradovi i opštine

Požar kod Trebinja ne jenjava: Vatra prijeti spuštanju na magistralni put

4 h

0
Мркоњић Град

Gradovi i opštine

MUP: Pojačane mjere na području Mrkonjić Grada

4 h

0
Пожар код Требиња

Gradovi i opštine

Širi se požar kod Trebinja: U gašenju učestvuju i Hercegovina putevi

5 h

0

  • Najnovije

22

13

NASA poziva Roskosmos na lansiranje misije "Kru 13"

22

04

Šah na ruskom dvoru: Kako je igranje šaha pomagalo ruskim carevima da vladaju

21

40

Urednik sa Harvarda: Ukinuti odluke visokih predstavnika, Tramp će u vidu Dodika dobiti prijatelja

21

32

Budimir: "Oluja" najveće etničko čišćenje Srba

21

31

Jaka eksplozija odjeknula u kući: Mladić aktivirao eksplozivnu napravu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima