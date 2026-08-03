Najmlađi Teslićani u centru pažnje: "Konferencija beba" okupila 26 mališana

Na manifestaciji je izabrano Predsjedništvo beba uzrasta do godinu dana - najmlađa Dunja Dušenović, najstarija Mija Savković, dok su bebe sa najviše braće i sestara /ukupno po šest/ Nikolina Cvijetić i Nađa Ćuskić.

U takmičenju u puzanju beba najbrži je bio Lazar Marjanović, a u nadmetanju očeva u brzom presvlačenju beba pobijedio je Marko Babić.

Član komisije za izbor Predsjedništva beba Mladen Đurić rekao je novinarima da je večerašnja manifestacija dobra prilika da se i roditeljima pokaže da su bebe najvažniji članovi našeg društva, kao i o značaju podrške roditeljstvu.

Direktor Turističke organizacije opštine Teslić Danijel Petrović kaže da je zadovoljan odzivom uprkos toplom vremenu i zahvalio je teslićkim vrtićima koji su kulturnim programom dodatno obogatili ovu najljepšu manifestaciju.

On je naveo da se "Konferencija beba" održava u okviru manifestacije "Teslićko ljeto" koje traje do 19. septembra, tokom kojeg su predviđeni brojni kulturni zabavni i sportski sadržaji, prenosi Srna.