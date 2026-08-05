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Viršle i kobasice pod lupom: Ove namirnice mogu povećati rizik od raka

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ATV redakcija
05.08.2026 09:02

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Кобасице су један од најстаријих и најпопуларнијих месних производа на свијету, настале из потребе да се месо сачува од кварења прије добу фрижидера. Праве се од ситно мљевеног меса, масноће, со, зачина и понекад других додатака, а затим се пуне у природно цријево или вјештачки омотач.
Foto: pexels/Arda Kaykısız

Viršle, slanina, kobasice i pojedini mesni poluproizvodi mogu da povećaju rizik od kolorektalnog karcinoma, izjavila je za TASS Jekaterina Jeršova.

"Jedna porcija brze hrane ne izaziva rak. Rizik može da se poveća pri redovnom konzumiranju pojedinih komponenti takve hrane. Najubjedljiviji podaci dobijeni su kada je riječ o prerađenom mesu viršlama, slanini, kobasicama i pojedinim mesnim poluproizvodima", rekla je ona.

Endokrinolog je objasnila da je 2015. godine međunarodna grupa stručnjaka Međunarodne agencije za istraživanje raka zaključila da prerađeno meso povećava rizik od razvoja kolorektalnog karcinoma.

Prema predstavljenim podacima, svakodnevno konzumiranje 50 grama prerađenog mesa povezano je sa približno 18 odsto većim relativnim rizikom, prenosi Glas Srpske.

Pored toga, sistematski pregled i metaanaliza iz 2024. godine takođe su pokazali povezanost između velike potrošnje ultraprerađene hrane i blagog povećanja rizika od raka debelog crijeva.

Međutim, endokrinolog je naglasila da ovakvi podaci dobijeni posmatračkim studijama ne omogućavaju zaključak da je isključivo stepen prerade hrane uzrok razvoja bolesti.

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Tagovi :

kobasice

slanina

kancer

zdravlje

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