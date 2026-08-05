Zaboravio jedno pravilo na granici: BiH državljanin ostao praznih džepova

Autor:ATV redakcija
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Državljaninu Bosne i Hercegovine juče je preseo dolazak na granični prelaz Županja-Most nakon što su u njegovo vozilo austrijskih registracija zavirili carinici i granična policija.
Nije dugo trebalo da otkriju kako krši zakon, odnosno da prilikom ulaska u carinsko područje Evropske unije nije prijavio unos gotovine.
Pronašli su koverte s novcem i izbrojili ukupno 36.745 evra, 600 švajcarskih franaka i 1.000 američkih dolara.
Gotovina je pronađena u njegovom ličnom prtljagu, raspoređena u više koverti i u novčaniku. Zbog počinjenja prekršaja iz člana 41. Zakona o deviznom poslovanju izdat mu je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 11.490 evra. Podsjećamo, svako fizičko lice koje ulazi u Evropsku uniju ili izlazi iz nje dužno je da prijavi gotovinu u vrijednosti od 10.000 evra ili više, odnosno protivvrijednost tog iznosa u drugim valutama. Prijava se podnosi Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, pisanim ili elektronskim putem, na propisanom obrascu za prijavu gotovine, napominju iz Carinske uprave, prenosi Telegraf.rs.
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