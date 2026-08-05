Banjalučanin sa 3,72 promila palio vatru, požar zahvatio kuće i plantažu lješnjaka

Banjalučanin N.B. (46) uhapšen je zbog sumnje da je pijan izazvao požar u Mišinom Hanu koji se potom proširio na dvije kuće, dva pomoćna objekta i zasad lješnjaka, pričinivši ogromu materijalnu štetu.

Iz PU Banjaluka je saopšteno da je N.B. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo paljevina, a alkotestiranjem mu je izmjereno čak 3,72 g/kg alkohola u organizmu.

”Vatrogasno spasilačka brigada Banjaluka juče je oko 14.50 časova prijavila da je u Mišinom Hanu došlo do požara. Policijski službenici izašli su na lice mjesta i zatekli vatrogasce koji su radili na lokalizaciji požara koji je zahvatio parcele sa zasadom lješnjaka, dva pomoćna objekta, porodičnu kuću i krov druge porodične kuće”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da su operativnim radom utvrdili da je do požara došlo nakon što je N.B. na svojoj parceli zapalio vatru koja se potom proširila.

”Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod N.B. utvrđeno je 3,72 g/kg alkohola u organizmu”, saopštila je PU Banjaluka.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.