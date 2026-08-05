Pretukao Bratunčanina, pa završio iza rešetaka

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Zvorničanin V. T. lišen je slobode zbog sumnje da je na području Zvornika fizički napalo Bratunčanina Z. V., nanijevši mu teške tjelesne povrede.

Povrijeđenom muškarcu medicinska pomoć ukazna je u Domu zdravlja Zvornik. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a protiv osumnjičenog slijedi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nakon što predmet bude u potpunosti dokumentovan.

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