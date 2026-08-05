Pretukao Bratunčanina, pa završio iza rešetaka

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zvorničanin V. T. lišen je slobode zbog sumnje da je na području Zvornika fizički napalo Bratunčanina Z. V., nanijevši mu teške tjelesne povrede.
Povrijeđenom muškarcu medicinska pomoć ukazna je u Domu zdravlja Zvornik.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a protiv osumnjičenog slijedi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nakon što predmet bude u potpunosti dokumentovan.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
15 h1
Hronika
17 h0
Hronika
17 h0
Hronika
22 h0
Najnovije
13
30
13
28
13
20
13
17
13
02
Trenutno na programu