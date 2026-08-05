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Pretukao Bratunčanina, pa završio iza rešetaka

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 08:43

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Претукао Братунчанина, па завршио иза решетака
Foto: ATV

Zvorničanin V. T. lišen je slobode zbog sumnje da je na području Zvornika fizički napalo Bratunčanina Z. V., nanijevši mu teške tjelesne povrede.

Povrijeđenom muškarcu medicinska pomoć ukazna je u Domu zdravlja Zvornik.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a protiv osumnjičenog slijedi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nakon što predmet bude u potpunosti dokumentovan.

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Tagovi :

pretučen muškarac

Zvornik

PU Zvornik

hapšenje

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