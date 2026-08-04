Pronađen automobil iz kojeg je pucano na Kostu Pandurevića

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo danas su na području Vogošće pronašli automobil za koji se sumnja da ga je koristio Đorđe Ždrale tokom pokušaja ubistva Koste Pandurevića

Kako je potvrdila portparolka MUP-a Kantona Sarajevo za Kliks Mersiha Novalić, vozilo je pronađeno na području opštine Vogošća.

"Na području opštine Vogošća, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS su pronašli vozilo za kojim je MUP Republike Srpske dana 3. augusta 2026. godine raspisao potragu. Obaviješten je tužilac i nakon obavljenih uviđajnih radnji, vozilo je zapečaćeno i deponovano na službeni prostor", kazala je Novalić.

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Prije dva dana u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Sarajevu došlo je do pucnjave koja je policiji prijavljena oko 18:30 sati. Policijski službenici odmah su osigurali mjesto događaja i započeli uviđaj, a naknadno je potvrđeno da je ranjen Kosta Pandurević, koji je prevezen u Bolnicu "Srbija" radi ukazivanja ljekarske pomoći.

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Prema nezvaničnim informacijama, Pandurević je pogođen s najmanje dva hica iz vatrenog oružja dok se nalazio u automobilu "Audi A6", u kojem je bilo i njegovo dvogodišnje dijete. Na vozilu je bilo vidljivo više oštećenja nastalih od hitaca.

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Za napad je osumnjičen Đorđe Ždrale, koji se nakon pucnjave udaljio s mjesta događaja, zbog čega je policija za njim raspisala potragu. Prema informacijama s terena, na Pandurevića je navodno pucano iz blindiranog automobila "Audi A8" sa stranim registarskim oznakama.

Policija je nakon pucnjave nastavila prikupljati dokaze i saslušavati svjedoke, dok okolnosti i motiv napada još nisu zvanično saopćeni. Pronalazak vozila za kojim je bila raspisana potraga predstavlja dio aktivnosti koje nadležni organi provode u okviru istrage ovog slučaja.