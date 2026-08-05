Tropski pakao iznad 40 stepeni: Upaljen crveni alarm zbog ekstremnih vrućina

Toplotni talas nastaviće se i danas, kada će živa u termometru ići i do četrdeset jedan stepen. Zbog visokih temperatura za Banjaluku, kao i za veći dio Republike Srpske, izdato je crveno upozorenje.

Banjaluku danas očekuje do četrdeset jedan stepen, uz crveno upozorenje zbog ekstremne vrućine. Juče je izmjereno četrdeset zarez pet stepeni, što je prvi put da je temperatura prešla četrdeset stepeni nakon četiri godine. Vrućine će potrajati i narednih dana, sa temperaturama i do četrdeset dva stepena, dok su krajem sedmice moguće lokalne oluje, pljuskovi i pad temperature.

Kako se navodi na stranici Meteoalarma, danas se očekuju ekstremno visoke temperature, zbog čega se građani pozivaju na oprez i djelovanje u sklad u sa savjetima nadležnih institucija.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Banjaluci je juče, četvrtog avgusta, maksimalna temperatura iznosila četrdeset zarez pet stepeni. Ovo je prva temperatura iznad četrdeset stepeni u Banjaluci poslije četiri godine, a posljednji put temperatura iznad četrdeset stepeni izmjerena je dvadeset trećeg jula dvije hiljade dvadeset druge godine, kada je bilo četrdeset zarez sedam stepeni.

Srijeda

Danas će biti sunčano i vruće, a tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu očekuje se razvoj oblačnosti, koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili slab pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana na istoku povremeno pojačan istočnih smjerova. Na jugu se ujutro očekuje slab sjeverni vjetar, a tokom dana u skretanju na južne smjerove umjerenog intenziteta. Minimalna temperatura vazduha kretaće se od četrnaest do dvadeset stepeni, na jugu do dvadeset dva, a u višim predjelima od jedanaest stepeni. Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od trideset pet do četrdeset jedan stepen, a u višim predjelima od trideset stepeni.

Četvrtak

U četvrtak će biti i dalje pretežno sunčano i vruće. Tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima, samo ponegdje uz slabu kišu i kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha biće od petnaest do dvadeset tri stepena, a u višim predjelima od dvanaest stepeni. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od trideset pet do četrdeset dva stepena, a u višim predjelima od trideset stepeni.

Petak

U petak nas očekuje veći dio dana pretežno sunčano i vruće vrijeme uz promjenljivu oblačnost. U poslijepodnevnim časovima i uveče biće nestabilno uz razvoj oblačnosti, lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Pri jačim pljuskovima moguće su nepogode, jak vjetar i pojava grada. Minimalna temperatura vazduha iznosiće od šesnaest do dvadeset jedan stepen, na jugu do dvadeset četiri. Maksimalna temperatura vazduha biće od trideset tri do trideset osam stepeni, a u višim predjelima od dvadeset devet stepeni.

Subota

U subotu će biti uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od podneva se očekuje nestabilnije vrijeme uz razvoj oblačnosti, ponegdje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ali biće i dužih sunčanih perioda. Minimalna temperatura vazduha kretaće se od sedamnaest do dvadeset četiri stepena, u višim predjelima od dvanaest stepeni. Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od dvadeset devet do trideset pet stepeni, a u višim predjelima od dvadeset pet stepeni.