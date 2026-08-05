Već se formiraju kolone na granicama

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, saopšteno je iz BiHAMK-a

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci.

Na GP Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja, za sada, nisu duža od 30 minuta.

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Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj vozila preusmjeren na magistralni put M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene obustave saobraćaja.

Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

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Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na magistralnim putevima Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju) i Konjic-Jablanica (Ribićki most).

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, zaključuje BIHAMK.