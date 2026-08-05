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Претукао Братунчанина, па завршио иза решетака

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 08:43

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Претукао Братунчанина, па завршио иза решетака
Фото: АТВ

Зворничанин В. Т. лишен је слободе због сумње да је на подручју Зворника физички напало Братунчанина З. В., нанијевши му тешке тјелесне повреде.

Повријеђеном мушкарцу медицинска помоћ указна је у Дому здравља Зворник.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а против осумњиченог слиједи извјештај о почињеном кривичном дјелу након што предмет буде у потпуности документован.

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Тагови :

претучен мушкарац

Зворник

ПУ Зворник

хапшење

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