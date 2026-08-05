Претукао Братунчанина, па завршио иза решетака

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Зворничанин В. Т. лишен је слободе због сумње да је на подручју Зворника физички напало Братунчанина З. В., нанијевши му тешке тјелесне повреде.
Повријеђеном мушкарцу медицинска помоћ указна је у Дому здравља Зворник.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а против осумњиченог слиједи извјештај о почињеном кривичном дјелу након што предмет буде у потпуности документован.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
15 ч1
Хроника
17 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
23 ч0
Најновије
13
38
13
30
13
28
13
20
13
17
Тренутно на програму