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Истакао заставу са љиљанима, полиција га одмах казнила

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 09:11

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Приједорска полиција санкционисали су лице из новог Града које је истакло бијелу заставу са плавим грбом и љиљанима.

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор поступили су по пријави грађана да је на путничком моторном возилу које се креће на подручју града Приједора истакнута бијела застава са плавим грбом и љиљанима и идентификовали лице А.М. из Новог Града које је управљало возилом, саопштено је из ПУ Приједор.

Лицу је уручен прекршајни налог и санкционисан је за почињени прекршај по члану 7. Закона о јавном реду и миру, а застава је одузета.

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Тагови :

застава са љиљанима

Полиција

ПУ Приједор

возач

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