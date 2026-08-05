Истакао заставу са љиљанима, полиција га одмах казнила

Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција санкционисали су лице из новог Града које је истакло бијелу заставу са плавим грбом и љиљанима.
Полицијски службеници Полицијске управе Приједор поступили су по пријави грађана да је на путничком моторном возилу које се креће на подручју града Приједора истакнута бијела застава са плавим грбом и љиљанима и идентификовали лице А.М. из Новог Града које је управљало возилом, саопштено је из ПУ Приједор.
Лицу је уручен прекршајни налог и санкционисан је за почињени прекршај по члану 7. Закона о јавном реду и миру, а застава је одузета.
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