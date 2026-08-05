Почела ванредна сједница Скупштине града Бањалука: На дневном реду кредит од 18 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је данас почела ванредна сједница Скупштине града, на којој ће се одборници изјаснити о неколико кључних одлука за функционисање града.
На предложеном дневном реду налазе се три важне тачке: Приједлог одлуке о кредитном задужењу града у износу од 18 милиона КМ, Приједлог одлуке о управљању јавним паркиралиштима и гаражама, те Приједлог одлуке о плаћању комуналних услуга и накнада у систему обједињене наплате.
Бања Лука
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Према образложењу одлуке о задужењу, град планира да зајам од 18 милиона КМ реализује кроз један или више кредитних споразума са комерцијалним банкама. Средства су, како је прецизирано, намијењена за финансирање капиталних инвестиција. Кредит се узима по фиксној каматној стопи од максимално осам одсто, са роком отплате до 15 година и грејс периодом од годину дана.
Трећа тачка дневног реда се односи на обједињавање наплате свих комуналних услуга које би, према ранијој најави градоначелника, требало да буде повјерено Заводу за изградњу Бањалука (ЗИБЛ).
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