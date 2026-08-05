Власеничанин вријеђао Кнежевљанина па добио батине, на крају кажњен и Прњаворчанин

Аутор:АТВ редакција
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Власеничанин Н.Г. ухапшен је синоћ у Прњавору након праве драме која се одиграла испред једног угоститељског објекта у овом граду.
Наиме, Н.Г. је пијан вријеђао Кнежевљанина С.С, који га је због тога физички напао.
На крају је и С.С. прекршајно кажњен. Осим тога, кажњен је и радник поменутог угоститељског објекта Д.В. због почињеног прекршаја из члана 25. Закона о јавном реду и миру, односно због давања алкохола видно пијаном лицу.
"Испитивањем на присуство алкохола код лица Н.Г. је утврђено присуство од 3,21 г/кг, а код лица С.С. присуство од 1,17 г/кг алкохола у организму", потврђено је у Полицијској управи Бањалука.
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