Имате ли код куће ове фигурице? Биле су скоро џабе, данас коштају читаво богатство

Аутор:АТВ редакција
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Када су се први пут појавиле у продаји, ове фигурице коштале су свега двадесетак евра. Међутим, како су поједина издања постала недоступна, њихове цене почеле су нагло да расту.
Данас поједини примјерци достижу вриједност од неколико хиљада, па чак и више десетина хиљада евра.
Некада су биле омиљени украс на полицама или поклон за љубитеље филмова, стрипова и видео-игара, а данас поједине фигурице вреде право мало богатство. Најријеђи модели одавно су повучени из производње, због чега су постали изузетно тражени међу колекционарима широм свијета.
Када су се први пут појавиле у продаји, ове фигурице коштале су свега двадесетак евра. Међутим, како су поједина издања постала недоступна, њихове цијене почеле су нагло да расту. Данас поједини примјерци достижу вриједност од неколико хиљада, па чак и више десетина хиљада евра.
Највећу цијену имају модели који су произведени у ограниченом броју или се више не производе. Посебно су цијењене фигурице које су биле доступне само на великим манифестацијама, попут Сан Диего Комиц-Кона, као и примјерци са фабричким грешкама, којих на тржишту има веома мало.
Према подацима сајта Поп Прице Гуиде, вриједност најријеђих фигурица данас прелази 21.000 евра, док су поједини модели на аукцијама продати и за око 30.600 евра. Оно што је некада била обична колекционарска фигурица, данас за многе представља вредну инвестицију.
Један од најтраженијих примерака је Фреди Функо, фигурица која свијетли у мраку. Представљена је на Сан Диего Комик-Кону 2015. године и могла је да се купи искључиво током те манифестације. Због веома малог броја произведених комада, њена вриједност данас се процјењује на око 6.800 евра.
Велику пажњу колекционара привлачи и фигурица Тхе Тхинг, која може да достигне цијену од око 7.000 евра. Занимљиво је да је управо фабричка грешка током производње допринијела томе да постане један од најпожељнијих модела међу колекционарима.
Ако код куће имате старије фигурице које годинама стоје у кутији или на полици, можда је право време да провјерите о ком моделу је ријеч. Уколико је у питању лимитирано издање или фигурица која је повучена из производње, могла би да вреди вишеструко више него када је купљена. преноси Најжена.
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