Служен парастос и положени вијенци убијеним Крајишницима

Аутор:АТВ редакција
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У организацији "Веритаса" данас је на бањалучком Пердувовом гробљу служен парастос и положени вијенци код споменика Крајишницима убијеним на Динари 1995. године.
Вијенац је положио директор Документационо-информационог центра "Веритас" Саво Штрбац, а цвијеће активисти и чланови овог центра.
Девет припадника Српске војске Крајине (СВК) прије ликвидације, претходно су заробили припадници Хрватског вијећа одбране (ХВО) и Хрватске војске, а за овај злочин до данас нико није одговарао, саопштено је раније из "Веритаса".
Убијени Срби били су познаници, комшије и рођаци из буковичких села Братишковаца, Ивошеваца, Велике Главе, Ервеника и Кистања, а заробљени су 26. јула 1995. године на Динари, на предјелу Медено брдо.
Након полагања вијенаца на Пердувовом гробљу, представници "Веритаса" положили су цвијеће на гроб Боре Мартиновића на Новом гробљу у Бањалуци.
У Новом Граду сутра ће бити обиљежено 31 година од егзодуса Срба из Републике Српске Крајине у злочиначкој хрватској акцији "Олуја", у организацији Документационо-информационог центра "Веритас" и ове локалне заједнице.
У Храму Светих апостола Петра и Павла биће служен парастос за страдале у акцији "Олуја".
Након парастоса, уз магистални пут од Храма Светих апостола Петра и Павла према граничном прелазу биће прислужене свијеће, а са моста преко којег су у августу 1995. године прешле колоне избјеглих Срба биће спуштен вијенац у ријеку Уну.
У Сводни код Новог Града гдје је хрватска авијација гађала избјегличку колону у 12.00 часова биће служен помен и положени вијенци код спомен-крста.
Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.
На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.
Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година, што представља посебан "црни рекорд" грађанског рата деведесетих на простору бивше Југославије, указују у "Веритасу".
Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид, иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида.
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