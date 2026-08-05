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"Гроф Дракула" остављао мртве јагањце по црквама, мјесецима сви страховали

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 10:26

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Мушкарац обучен као вампир
Фото: Pexels/Alberto Cano

Британске власти задржале су у психијатријској установи 48-годишњег Бенџамина Луиса, који је, према наводима полиције и суда, остављао лешине животиња испред и унутар цркава у области Њу Форест, у Хемпширу, изазивајући узнемиреност локалног становништва.

Истражитељи наводе да је Луис био опседнут вампирима и гробљима, као и да је вјеровао да ће, уколико буде пио крв, продужити свој живот, избјећи пакао, и на крају постати вампир, преноси The Guardian.

Пријаве из више цркава

Према наводима тужилаштва, између фебруара и августа прошле године више цркава је пријавило да су испред њихових улаза, али и унутар објеката, пронађени мртви јагањци, украдени с оближњих фарми, као и јелени који су претходно страдали на путевима.

На појединим локацијама поред животињских остатака остављани су изврнути крстови, док је поред једне цркве пронађена и тарот карта.

У једном случају, јагње је било постављено на крст на врху цркве, док је друго остављено поред статуе Дјевице Марије.

У другом инциденту, јагње је пронађено на проповједаоници, положено на крст који је, према наводима тужилаштва, узет са олтара. Једном приликом призор су видјела и дјеца, која су остала веома узнемирена.

Полиција примјетила образац

Тужилаштво наводи да се један од инцидената догодио испред установе за ментално здравље у близини Луисовог дома, где су на капији затечени глава јелена и изврнути крст. Жена која је пронашла животињске остатке изјавила је да је била шокирана и да је након тога страховала да је починилац посматра.

Полиција је покренула истрагу, а временом су уочили образац у извршавању дјела. Службеница Џесика Сурман из Хемпшира изјавила је да је реч о најнеобичнијем случају на којем је радила.

Како је објаснила, полиција је уочила да се инциденти често поклапају са датумима који имају посебан значај у појединим сатанистичким календарима. Због тога су организовали надзор цркава током тих датума, у нади да ће ухватити починиоца на дјелу.

Задржан на лијечењу

Истрага је дошла до Луиса пошто је на остацима једног јагњета пронађен његов ДНК.

На суду је признао кривицу за различита дјела, која су му стављена на терет, а на питање да се представи једном приликом је одговорио - “Гроф Дракула”.

Приликом претреса његове куће полиција је пронашла цртеже вампира, биљешке о ритуалима и записе који се односе на испијање крви.

Судија Вилијам Маузли одлучио је да Луис буде задржан на психијатријском лијечењу и да неће бити пуштен на слободу док надлежни органи не процене да више не представља опасност.

Луис је слушао изрицање пресуде путем видео-линка из болнице. Том приликом, извинио се оштећенима и рекао да не осећа мржњу према полицајцима који су га ухапсили.

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Тагови :

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Лешеви

Црква

Психијатрија

Велика Британија

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