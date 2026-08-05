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Муње убиле 14 људи

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 08:22

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Најмање 14 људи погинуло је у ударима грома у источној индијској држави Џарканд, саопштила је полиција, а најновији смртни случајеви повезани су са годишњим монсунским кишама које су изазвале поплаве и клизишта на другим мјестима.

У саопштењу се наводи да су фармери који су радили на отвореним пољима чинили већину од 10 погинулих у округу Гиридих.

У ударима грома, који су уобичајена карактеристика монсунских киша, повријеђено је најмање седам људи.

Индијска метеоролошка служба прогнозирала је широко распрострањене падавине у држави током наредних неколико дана.

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Према званичним подацима, у Џарканду је 2025. године било више од 200 смртних случајева, углавном због удара грома.

Овогодишње обилне кише донијеле су интензивне поплаве у сјевероисточној индијској држави Асам, усмртивши готово 90 људи, док је 15 људи изгубило живот у јужној држави Керала, гдје је због киша расељено више хиљада људи, подсјећа Ројтерс.

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Тагови :

удар грома

Муње

Индија

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