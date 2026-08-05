Муње убиле 14 људи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најмање 14 људи погинуло је у ударима грома у источној индијској држави Џарканд, саопштила је полиција, а најновији смртни случајеви повезани су са годишњим монсунским кишама које су изазвале поплаве и клизишта на другим мјестима.
У саопштењу се наводи да су фармери који су радили на отвореним пољима чинили већину од 10 погинулих у округу Гиридих.
У ударима грома, који су уобичајена карактеристика монсунских киша, повријеђено је најмање седам људи.
Индијска метеоролошка служба прогнозирала је широко распрострањене падавине у држави током наредних неколико дана.
Друштво
УКЦ Српске: Грађани, не насједајте на лажи на друштвеним мрежама
Према званичним подацима, у Џарканду је 2025. године било више од 200 смртних случајева, углавном због удара грома.
Овогодишње обилне кише донијеле су интензивне поплаве у сјевероисточној индијској држави Асам, усмртивши готово 90 људи, док је 15 људи изгубило живот у јужној држави Керала, гдје је због киша расељено више хиљада људи, подсјећа Ројтерс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
6 ч1
Свијет
14 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
15 ч0
Најновије
13
38
13
30
13
28
13
20
13
17
Тренутно на програму