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Додик о наклону Вучића Српској: Није то само гест поштовања

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 11:20

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Додик о наклону Вучића Српској: Није то само гест поштовања
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Наклон предсједника Србије Александра Вучића Републици Српској није само гест поштовања, то је наклон народу који је остао усправан упркос свим страдањима, притисцима и покушајима да нестане, истакао је предсједник Милорад Додик.

"Република Српска је увијек била уз свој народ и уз Србију. Зато ове ријечи имају снагу истине: да смо најјачи онда када смо заједно, када чувамо једни друге и када знамо да су Србија и Српска ослонац једна другој. Живјела Република Српска. Живјела Србија", додао је Додик у објави на друштвеним мрежама.

Подсјећамо, Додик и Вучић присуствовали су синоћ на обиљежавању Дана сјећања на убијене и прогнане Србе у хрватској војно-полицијској операцији "Олуја", у Мркоњић Граду.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Република Српска

Србија

Акција Олуја

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