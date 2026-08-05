Додик о наклону Вучића Српској: Није то само гест поштовања

Аутор:АТВ редакција
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Наклон предсједника Србије Александра Вучића Републици Српској није само гест поштовања, то је наклон народу који је остао усправан упркос свим страдањима, притисцима и покушајима да нестане, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Република Српска је увијек била уз свој народ и уз Србију. Зато ове ријечи имају снагу истине: да смо најјачи онда када смо заједно, када чувамо једни друге и када знамо да су Србија и Српска ослонац једна другој. Живјела Република Српска. Живјела Србија", додао је Додик у објави на друштвеним мрежама.
Подсјећамо, Додик и Вучић присуствовали су синоћ на обиљежавању Дана сјећања на убијене и прогнане Србе у хрватској војно-полицијској операцији "Олуја", у Мркоњић Граду.
Наклон Александра Вучића Републици Српској није само гест поштовања. То је наклон народу који је остао усправан упркос свим страдањима, притисцима и покушајима да нестане.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 5, 2026
Република Српска је увијек била уз свој народ и уз Србију. Зато ове ријечи имају снагу истине: да смо… pic.twitter.com/VoNN9t7Zws
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