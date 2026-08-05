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Ћосић одговорио на оптужбе: Дајте бар један доказ и подносим оставку

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 12:09

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Љубиша Ћосић
Фото: АТВ

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић рекао је, коментаришући снимак на којем пјева, а на којем се види и Милутин Даниловић који се повезује са Ђорђем Ждралом, да се све догодило на једном рођендану на који је био позван, а за који он није бирао остале госте.

Истакао је да не бира ко ће бити други гости на догађајима и прославама на које је и он позван.

Посебно је нагласио да ће поднијети оставку ако они који покушавају да га повежу са криминалним миљеом за своје тврдње доставе доказе.

"Немам никакав проблем да вам ја пустим још 4-5 снимака гдје ја пјевам у различитим друштвима. Али, радити то да мене повежете са неким ко је из криминалних кругова, мој одговор јесте - дајте иједан доказ и ја напуштам функцију", рекао је Ћосић, наглашавају да они који то раде и те како имају својих грешака.

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Таг :

Љубиша Ћосић

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