Полицајци могу тражити поновно одређивање пензије, шта то значи

Аутор:АТВ редакција
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Фонд ПИО Републике Српске објавио је да припадници МУП-а могу да поднесу захтјев за поновно одређивање пензије, која би била одређена на основу 5 најповољнијих годишњих плата.
Објашњавају да је ријеч о припадницима МУП-а који су право на пензију остварили прије 12. октобра 2019. године.
"Закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима на снагу је ступио 29. јула ове године. Чланом 136 б овог закона, омогућено је да полицијски службеници МУП-а Српске, који су право на пензију остварили прије 12. 10. 2019, поднесу захтјев за поновно одређивање пензије, тако што би им пензија била одређена на основу 5 најповољнијих годишњих плата", истичу из Фонда ПИО и додају:
"Они право на нови износ остварују од дана подношења захтјева. Уз захтјев је потребно приложити рјешење о престанку радног односа, из којег је видљиво да је подносилац у тренутку престанка радног односа имао статус полицијског службеника у МУП-у Српске. Уколико тај податак није наведен у рјешењу, може се доставити потврда или увјерење МУП".
Ова могућност односи се и на припаднике Судске полиције Републике Српске, али не и на полицијске службенике који су након одласка у пензију, поново стекли статус осигураника по основу радног односа.
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