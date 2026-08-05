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Полицајци могу тражити поновно одређивање пензије, шта то значи

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 12:17

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Полиција Републике Српске
Фото: АТВ

Фонд ПИО Републике Српске објавио је да припадници МУП-а могу да поднесу захтјев за поновно одређивање пензије, која би била одређена на основу 5 најповољнијих годишњих плата.

Објашњавају да је ријеч о припадницима МУП-а који су право на пензију остварили прије 12. октобра 2019. године.

"Закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима на снагу је ступио 29. јула ове године. Чланом 136 б овог закона, омогућено је да полицијски службеници МУП-а Српске, који су право на пензију остварили прије 12. 10. 2019, поднесу захтјев за поновно одређивање пензије, тако што би им пензија била одређена на основу 5 најповољнијих годишњих плата", истичу из Фонда ПИО и додају:

"Они право на нови износ остварују од дана подношења захтјева. Уз захтјев је потребно приложити рјешење о престанку радног односа, из којег је видљиво да је подносилац у тренутку престанка радног односа имао статус полицијског службеника у МУП-у Српске. Уколико тај податак није наведен у рјешењу, може се доставити потврда или увјерење МУП".

Ова могућност односи се и на припаднике Судске полиције Републике Српске, али не и на полицијске службенике који су након одласка у пензију, поново стекли статус осигураника по основу радног односа.

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Тагови :

Полиција

Полиција Републике Српске

МУП Републике Српске

Пензија

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