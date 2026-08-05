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UKC Srpske: Građani, ne nasjedajte na laži na društvenim mrežama

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 08:18

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske pozvao je građane da ne nasjedaju na netačne tvrdnje na društvenim mrežama da u Klinici za dječije bolesti nedostaje posteljina.

Kako kažu iz najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj, ove tvrdnje su potpuno neistinite.

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"Klinika za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske raspolaže dovoljnim količinama posteljine i ne sprovodi niti je pokrenuta bilo kakva akcija prikupljanja donacija ove vrste, niti ima bilo kakve potrebe za istom. Nabavka posteljine u UKC Republike Srpske se odvija kontinuirano u skladu sa potrebama ustanove i na godišnjem nivou se obnavlja nabavka predmetne robe. Posljednja isporuka realizovana je prošlog mjeseca dok godišnji ugovor o javnoj nabavci obuhvata približno 3.000 posteljina čime su obezbijeđene dovoljne količine za neometano funkcionisanje svh organizacionih jedinica naše ustanove", ističe se u saopštenju Klinike.

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Pozvali su građane da ne nasjedaju na neprovjerene informacije koje se plasiraju putem društvenih mreža , te da se o svim pitanjima informišu isključivo putem zvaničnih kanala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Širenje dezinformacija izaziva nepotrebnu zabrinutost javnosti i nanosi štetu ugledu naše ustanove. Zbog toga apelujemo na odgovorno ponašanje svakog pojedinca i provjeru činjenica prije dijeljenja bilo kakvog sadržaja. Uključivanje najmlađih pacijenata i njihovih potreba za plasiranje neistinitih informacija nije ništa drugo nego zloupotreba djece i ima za cilj poigravanje sa emocijama javnosti. Djeca nikada ne smiju biti sredstvo političkih ili bilo kakvih drugih vrsta obračuna i manipulacija", dodaje se u saopštenju.

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UKC Republike Srpske

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