Oni su izdržali strašne muke: Ovo danas morate uraditi za zdravlje i mir

Riječ je o Svetom sveštenomučeniku Apolinariju i Svetim mučenicima Trofimu i Teofilu, koji su zbog svoje nepokolebljive vjere u Isusa Hrista prošli kroz strašna mučenja.

Ko je bio Sveti Apolinarije?

Sveti Apolinarije je bio rodom iz Antiohije. U Rim ga je doveo lično Sveti apostol Petar, koji ga je kasnije rukopoložio za episkopa Ravene. Prema predanju, Apolinarije je imao nevjerovatnu iscjeliteljsku moć. Izliječio je sina lokalnog vojnika od slijepila, nakon čega je cijela ta porodica primila hrišćanstvo. Takođe je od teške bolesti izliječio i suprugu ravenarskog vojskovođe, pa je u njihovom domu živio 12 godina, propovijedajući Jevanđelje i podižući prve domaće crkve. Zbog širenja hrišćanstva, neznabožačke starješine su ga zvjerski mučile i progonile, ali je on ostao vjeran Hristu sve do svoje mučeničke smrti.

Stradanje Trofima i Teofila

Zajedno sa njim, sutra se pominju i Sveti mučenici Trofim, Teofil i još trinaest stradalnika koji su mučeni u vrijeme cara Dioklecijana. Pošto nisu željeli da se odreknu Hrista niti da prinesu žrtve idolima, pagani su ih tukli kamenjem, sjekli im meso i na kraju ih žive bacili u vatru. Božijom silom, iz plamena su izašli potpuno nepovrijeđeni, nakon čega su im dželati odsjekli glave mačem.

Narodni običaji i vjerovanja

Iako ovaj praznik u crkvenom kalendaru nije obilježen crvenim slovom, u srpskom narodu postoje duboko ukorijenjeni običaji i vjerovanja.

Na ovaj dan se tradicionalno izbjegavaju teški fizički poslovi u polju i oko kuće, iz poštovanja prema stradanjima i ranama svetitelja.

Smatra se da su ovi svetitelji veliki posrednici pred Bogom. Narod vjeruje da će svaka iskrena molitva za zdravlje i iscjeljenje bolesnih u porodici biti uslišena.Vjernici bi trebalo da provedu dan u miru, oproštaju i uzdržavanju od loših misli i sukoba sa bližnjima, prenosi Kurir.