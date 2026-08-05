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Tramp: Ormuski moreuz će biti otvoren vrlo brzo, ili će Iran biti snažno pogođen

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ATV redakcija
05.08.2026 07:16

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će se Ormuski moreuz, koji blokiraju iranske snage, biti otvoren "vrlo brzo" ili će Iran biti "veoma snažno" pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država.

"Moreuz će biti otvoren vrlo brzo, ili će oni (Iran) biti veoma snažno pogođeni, a onda će moreuz biti otvoren", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz iz južne Kalifornije, prenosi Si-Bi-Es.

Tramp je prisustvovao večeri za prikupljanje sredstava Republikanskog nacionalnog komiteta, koja je organizovana na njegovom golf terenu Rančo Palos Verdes u oblasti Los Anđelesa.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je prethodno da je "postignut napredak" u razgovorima sa Iranom i Omanom, koji tvrde da kontrolišu vitalni plovni put za transport nafte u tom regionu, ali da nije postignut konačan sporazum o Ormuskom moreuzu, prenosi Tanjug.

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