Munje ubile 14 ljudi

Najmanje 14 ljudi poginulo je u udarima groma u istočnoj indijskoj državi Džarkand, saopštila je policija, a najnoviji smrtni slučajevi povezani su sa godišnjim monsunskim kišama koje su izazvale poplave i klizišta na drugim mjestima.

U saopštenju se navodi da su farmeri koji su radili na otvorenim poljima činili većinu od 10 poginulih u okrugu Giridih.

U udarima groma, koji su uobičajena karakteristika monsunskih kiša, povrijeđeno je najmanje sedam ljudi.

Indijska meteorološka služba prognozirala je široko rasprostranjene padavine u državi tokom narednih nekoliko dana.

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Prema zvaničnim podacima, u Džarkandu je 2025. godine bilo više od 200 smrtnih slučajeva, uglavnom zbog udara groma.

Ovogodišnje obilne kiše donijele su intenzivne poplave u sjeveroistočnoj indijskoj državi Asam, usmrtivši gotovo 90 ljudi, dok je 15 ljudi izgubilo život u južnoj državi Kerala, gdje je zbog kiša raseljeno više hiljada ljudi, podsjeća Rojters.