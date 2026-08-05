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SAD: Dodik - borac protiv globalizma i prijatelj Trampa

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 09:36

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Milorad Dodik jedan je od rijetkih preostalih evropskih lidera koji je dokazani borac protiv globalizma, a nedavni događaji u BiH otvorili su mogućnost da mu predsjednik SAD Donald Tramp uzvrati za podršku.

Navedeno je ovo u tekstu čiji su autori Džozef Šmic i Brajan Kenedi sa prestižnog američkog univerziteta Harvard.

U tekstu se naglašava značaj uzvraćanja podrške SAD prema BiH, budući da će uzajamnim poštovanjem Vašington dobiti novog prijatelja i partnera u centralnoj Evropi.

U tekstu pod naslovom "BiH: gdje je interes američkog naroda?", Dodik je opisan kao decenijski borac protiv globalizma i Trampov prijatelj.

"Milorad Dodik može se opisati kao trodecenijski protivnik globalističkih politika koje promovišu EU i prethodne administracije SAD. Za predsjednika Republike Srpske izabran je 2010, 2014. i 2022. godine", navodi se u radu koji je objavljen u prestižnom naučnom časopisu "Harvardov žurnal prava i međunarodne politike".

Autori su podsjetili da je Tramp od početka imao veliku podršku Dodika, koji je pozvao srpsku dijasporu da glasa za njega na američkim predsjedničkim izborima 2016, 2020. i 2024. godine, te da su se mnogi Amerikanci srpskog porijekla odazvali tim pozivima.

Ti napori doprinijeli su snažnoj podršci koju Tramp uživa među srpsko-američkom zajednicom.

"Kako se globalisti obračunavaju sa svojim protivnicima? Koriste staru metodu - političke protivnike izvode pred politički instrumentalizovane sudove. Tako je 2025. godine Sud BiH u Sarajevu Dodiku izrekao zabranu obavljanja javnih funkcija u periodu od šest godina", piše u tekstu.

Kao razlog osude navedeno je to da je Dodik odbio da postupi po nalozima Kristijana Šmita.

U tekstu se ukazuje da je Šmit insistirao i na upotrebi izbornih tehnologija na predstojećim opštim izborima koji su istog tipa kao one koje su korišćene na spornim izborima u SAD 2020. godine, te da je 24. aprila 2025. godine počinio još jedan čin prividnog zakonodavstva time što je SNSD-u uskratio redovno finansiranje izborne kampanje koje pripada svim političkim strankama.

Upravo ovakav način političke diskriminacije, ističu autori, poznat je i američkim glasačima.

Autori ukazuju da je sve zastupljeniji trend Brisela da se suprotstavlja popularnim evropskim liderima koji održavaju bliske odnose sa Trampom, te kao primjer ističu bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana koji je bio izložen dugotrajnom političkom pritisku EU.

"Milorad Dodik je jedan od rijetkih preostalih evropskih lidera koji je spreman da se suprotstavi političkom establišmentu, istovremeno održavajući bliske odnose sa Trampom", ocijenili su Šmic i Kenedi, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Sjedinjene Američke Države

Milorad Dodik

Donald Tramp

Bosna i Hercegovina

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