Vlaseničanin vrijeđao Kneževljanina pa dobio batine, na kraju kažnjen i Prnjavorčanin

Vlaseničanin N.G. uhapšen je sinoć u Prnjavoru nakon prave drame koja se odigrala ispred jednog ugostiteljskog objekta u ovom gradu.

Naime, N.G. je pijan vrijeđao Kneževljanina S.S, koji ga je zbog toga fizički napao.

Na kraju je i S.S. prekršajno kažnjen. Osim toga, kažnjen je i radnik pomenutog ugostiteljskog objekta D.V. zbog počinjenog prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru, odnosno zbog davanja alkohola vidno pijanom licu.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica N.G. je utvrđeno prisustvo od 3,21 g/kg, a kod lica S.S. prisustvo od 1,17 g/kg alkohola u organizmu", potvrđeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.