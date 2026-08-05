Logo

Vlaseničanin vrijeđao Kneževljanina pa dobio batine, na kraju kažnjen i Prnjavorčanin

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 10:24

Komentari:

0
Власеничанин вријеђао Кнежевљанина па добио батине, на крају кажњен и Прњаворчанин
Foto: ATV

Vlaseničanin N.G. uhapšen je sinoć u Prnjavoru nakon prave drame koja se odigrala ispred jednog ugostiteljskog objekta u ovom gradu.

Naime, N.G. je pijan vrijeđao Kneževljanina S.S, koji ga je zbog toga fizički napao.

Na kraju je i S.S. prekršajno kažnjen. Osim toga, kažnjen je i radnik pomenutog ugostiteljskog objekta D.V. zbog počinjenog prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru, odnosno zbog davanja alkohola vidno pijanom licu.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica N.G. je utvrđeno prisustvo od 3,21 g/kg, a kod lica S.S. prisustvo od 1,17 g/kg alkohola u organizmu", potvrđeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

Prnjavor

Policija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Istakao zastavu sa ljiljanima, policija ga odmah kaznila

4 h

2
Претукао Братунчанина, па завршио иза решетака

Hronika

Pretukao Bratunčanina, pa završio iza rešetaka

4 h

0
Пронађен аутомобил из којег је пуцано на Косту Пандуревића

Hronika

Pronađen automobil iz kojeg je pucano na Kostu Pandurevića

15 h

1
Објављујемо видео спровођења: Александар Николић у Тужилаштву

Hronika

Objavljujemo video sprovođenja: Aleksandar Nikolić u Tužilaštvu

17 h

0

  • Najnovije

13

30

Za krov na centralnom vrtiću u Prijedoru 183.000 KM

13

28

Nevrijeme na pomolu: Stiže led, pa novi preokret

13

20

Državljanin BiH pokušao u Hrvatsku unijeti hrpu para pa žestoko kažnjen

13

17

Srbin koji je umalo ispao iz aviona tuži tri kompanije

13

02

Putin imenovao novog komandanta unutrašnjeg fronta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima