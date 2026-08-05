"Grof Drakula" ostavljao mrtve jaganjce po crkvama, mjesecima svi strahovali

Britanske vlasti zadržale su u psihijatrijskoj ustanovi 48-godišnjeg Bendžamina Luisa, koji je, prema navodima policije i suda, ostavljao lešine životinja ispred i unutar crkava u oblasti Nju Forest, u Hempširu, izazivajući uznemirenost lokalnog stanovništva.

Istražitelji navode da je Luis bio opsednut vampirima i grobljima, kao i da je vjerovao da će, ukoliko bude pio krv, produžiti svoj život, izbjeći pakao, i na kraju postati vampir, prenosi The Guardian.

Prijave iz više crkava

Prema navodima tužilaštva, između februara i avgusta prošle godine više crkava je prijavilo da su ispred njihovih ulaza, ali i unutar objekata, pronađeni mrtvi jaganjci, ukradeni s obližnjih farmi, kao i jeleni koji su prethodno stradali na putevima.

Na pojedinim lokacijama pored životinjskih ostataka ostavljani su izvrnuti krstovi, dok je pored jedne crkve pronađena i tarot karta.

U jednom slučaju, jagnje je bilo postavljeno na krst na vrhu crkve, dok je drugo ostavljeno pored statue Djevice Marije.

U drugom incidentu, jagnje je pronađeno na propovjedaonici, položeno na krst koji je, prema navodima tužilaštva, uzet sa oltara. Jednom prilikom prizor su vidjela i djeca, koja su ostala veoma uznemirena.

Policija primjetila obrazac

Tužilaštvo navodi da se jedan od incidenata dogodio ispred ustanove za mentalno zdravlje u blizini Luisovog doma, gde su na kapiji zatečeni glava jelena i izvrnuti krst. Žena koja je pronašla životinjske ostatke izjavila je da je bila šokirana i da je nakon toga strahovala da je počinilac posmatra.

Policija je pokrenula istragu, a vremenom su uočili obrazac u izvršavanju djela. Službenica Džesika Surman iz Hempšira izjavila je da je reč o najneobičnijem slučaju na kojem je radila.

Kako je objasnila, policija je uočila da se incidenti često poklapaju sa datumima koji imaju poseban značaj u pojedinim satanističkim kalendarima. Zbog toga su organizovali nadzor crkava tokom tih datuma, u nadi da će uhvatiti počinioca na djelu.

Zadržan na liječenju

Istraga je došla do Luisa pošto je na ostacima jednog jagnjeta pronađen njegov DNK.

Na sudu je priznao krivicu za različita djela, koja su mu stavljena na teret, a na pitanje da se predstavi jednom prilikom je odgovorio - “Grof Drakula”.

Prilikom pretresa njegove kuće policija je pronašla crteže vampira, bilješke o ritualima i zapise koji se odnose na ispijanje krvi.

Sudija Vilijam Mauzli odlučio je da Luis bude zadržan na psihijatrijskom liječenju i da neće biti pušten na slobodu dok nadležni organi ne procene da više ne predstavlja opasnost.

Luis je slušao izricanje presude putem video-linka iz bolnice. Tom prilikom, izvinio se oštećenima i rekao da ne oseća mržnju prema policajcima koji su ga uhapsili.