Služen parastos i položeni vijenci ubijenim Krajišnicima

U organizaciji "Veritasa" danas je na banjalučkom Perduvovom groblju služen parastos i položeni vijenci kod spomenika Krajišnicima ubijenim na Dinari 1995. godine.

Vijenac je položio direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac, a cvijeće aktivisti i članovi ovog centra.

Devet pripadnika Srpske vojske Krajine (SVK) prije likvidacije, prethodno su zarobili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) i Hrvatske vojske, a za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao, saopšteno je ranije iz "Veritasa".

Ubijeni Srbi bili su poznanici, komšije i rođaci iz bukovičkih sela Bratiškovaca, Ivoševaca, Velike Glave, Ervenika i Kistanja, a zarobljeni su 26. jula 1995. godine na Dinari, na predjelu Medeno brdo.

Nakon polaganja vijenaca na Perduvovom groblju, predstavnici "Veritasa" položili su cvijeće na grob Bore Martinovića na Novom groblju u Banjaluci.

U Novom Gradu sutra će biti obilježeno 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja", u organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" i ove lokalne zajednice.

U Hramu Svetih apostola Petra i Pavla biće služen parastos za stradale u akciji "Oluja".

Nakon parastosa, uz magistalni put od Hrama Svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prelazu biće prislužene svijeće, a sa mosta preko kojeg su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba biće spušten vijenac u rijeku Unu.

U Svodni kod Novog Grada gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu u 12.00 časova biće služen pomen i položeni vijenci kod spomen-krsta.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina, što predstavlja poseban "crni rekord" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, ukazuju u "Veritasu".

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.