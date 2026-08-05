Srpska uložila preko 80 miliona KM u obrazovanje

Vlada Republike Srpske je u toku ove godine uložila više od 80 miliona KM u obrazovanje.

Iz Vlade Republike Srpske su na društvenim mrežama objavili da gotovo sve škole u lokalnim zajednicama učestvuju u projektu energetske efikasnosti.

U objavi se navodi da su ulaganja realizovana u Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet u Foči, Muzičku akademiju u Istočnom Sarajevu.

Nastavljeno je investiranje u Univerzitet u Banjaluci, u adaptaciju Akademije umjetnosti i Centra za podršku studentima sa invaliditetom, ističu iz Vlade Republike Srpske.