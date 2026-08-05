Srpska uložila preko 80 miliona KM u obrazovanje

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske je u toku ove godine uložila više od 80 miliona KM u obrazovanje.
Iz Vlade Republike Srpske su na društvenim mrežama objavili da gotovo sve škole u lokalnim zajednicama učestvuju u projektu energetske efikasnosti.
U objavi se navodi da su ulaganja realizovana u Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet u Foči, Muzičku akademiju u Istočnom Sarajevu.
Nastavljeno je investiranje u Univerzitet u Banjaluci, u adaptaciju Akademije umjetnosti i Centra za podršku studentima sa invaliditetom, ističu iz Vlade Republike Srpske.
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