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Srpska uložila preko 80 miliona KM u obrazovanje

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 11:27

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Српска уложила преко 80 милиона КМ у образовање
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske je u toku ove godine uložila više od 80 miliona KM u obrazovanje.

Iz Vlade Republike Srpske su na društvenim mrežama objavili da gotovo sve škole u lokalnim zajednicama učestvuju u projektu energetske efikasnosti.

U objavi se navodi da su ulaganja realizovana u Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet u Foči, Muzičku akademiju u Istočnom Sarajevu.

Nastavljeno je investiranje u Univerzitet u Banjaluci, u adaptaciju Akademije umjetnosti i Centra za podršku studentima sa invaliditetom, ističu iz Vlade Republike Srpske.

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Tagovi :

Vlada Republike Srpske

Obrazovanje

ulaganja

Republika Srpska

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