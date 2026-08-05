Ćosić odgovorio na optužbe: Dajte bar jedan dokaz i podnosim ostavku

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je, komentarišući snimak na kojem pjeva, a na kojem se vidi i Milutin Danilović koji se povezuje sa Đorđem Ždralom, da se sve dogodilo na jednom rođendanu na koji je bio pozvan, a za koji on nije birao ostale goste.

Istakao je da ne bira ko će biti drugi gosti na događajima i proslavama na koje je i on pozvan.

Posebno je naglasio da će podnijeti ostavku ako oni koji pokušavaju da ga povežu sa kriminalnim miljeom za svoje tvrdnje dostave dokaze.

"Nemam nikakav problem da vam ja pustim još 4-5 snimaka gdje ja pjevam u različitim društvima. Ali, raditi to da mene povežete sa nekim ko je iz kriminalnih krugova, moj odgovor jeste - dajte ijedan dokaz i ja napuštam funkciju", rekao je Ćosić, naglašavaju da oni koji to rade i te kako imaju svojih grešaka.