Putin imenovao novog komandanta unutrašnjeg fronta

Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da je za komandanta unutrašnjeg fronta imenovao Valerija Solodčuka, dosadašnjeg komandanta ruske borbene grupe "Centar".

Putin je na sastanku sa zvaničnicma Ministarstva odbrane rekao da je ponudio Andreju Ivanajevu da bude na čelu grupe "Centar" i objavio da je Petar Bolgarjov imenovan za vršioca dužnosti komandanta borbene grupe "Istok".

Ruski predsjednik je dodao da će trupe ruskih bespilotnih sistema predvoditi Denis Ljamin.

"Želio bih da čujem vašu ocjenu o tome šta se sada dešava na liniji fronta, od ministra odbrane i načelnika Generalštaba, te u zoni odgovornosti grupa kojima ste do sada komandovali", rekao je Putin tokom sastanka.

Predsjednik Rusije je naglasio da se nastavlja unapređenje strukture Ministarstva odbrane na osnovu iskustva iz specijalne vojne operacije, prenosi Srna.