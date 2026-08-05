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UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Influenser ubijen tokom prenosa uživo na TikToku

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 14:07

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Meksički influenser Cesar Gastelum ubijen je iz vatrenog oružja dok je uživo prenosio sadržaj na platformi TikTok.

Gastelum je u utorak uveče snimao prenos sa dvojicom prijatelja ispred restorana brze hrane u naselju Tres Rios, u sjevernom gradu Kulijakan, kada su im prišla dvojica muškaraca na motociklu. Jedan od njih ispalio je hice u Gasteluma iz neposredne blizine, prenio je Bi-bi-si.

Na TikToku je imao više od pola miliona pratilaca, a najveći dio njegovog sadržaja činili su humoristički video-snimci.

Ovo nije prvi put da je u Meksiku ubijen poznati korisnik društvenih mreža. Prošle godine dvadesettrogodišnja Valerija Markes ubijena je u jednom kozmetičkom salonu dok je uživo prenosila sadržaj na TikToku.

Na snimku prenosa vidi se da su Gastelum i njegovi prijatelji nosili jarko narandžaste jakne i torbe kakve obično koriste dostavljači hrane.

Lokalni mediji navode da je policija zbog njihove odjeće u početku pretpostavila da je žrtva dostavljač, ali su nadležni kasnije utvrdili njegov pravi identitet.

Policija i forenzički stručnjaci ogradili su mjesto zločina i ispituju čaure pronađene na licu mjesta, kao i snimke nadzornih kamera, u potrazi za tragovima koji bi mogli pomoći u istrazi.

Za sada niko nije uhapšen, a dvojica napadača na motociklu pobegla su sa mjesta zločina. Još nije poznato da li je Gastelum ranije primao prijetnje.

Na svom nalogu na Instagramu često je objavljivao fotografije sa putovanja i noćnih izlazaka, kao i slike na kojima pozira ispred luksuznih automobila.

Na jednoj od objava može se vidjeti kako posjećuje grob Leobarda Aispura, influensera poznatog pod nadimkom „El Gordo Peruci“.

Aispuro je ubijen u decembru 2024. godine, a policija je tada saopštila da bi njegovo ubistvo moglo biti povezano sa sukobom između dvije zaraćene frakcije kartela Sinaloa.

Nasilje u saveznoj državi Sinaloa, čiji je glavni grad Kulijakan, naglo je eskaliralo nakon što su u septembru 2024. godine izbili sukobi između dve frakcije kartela - Los Čapitos i La Majiza, prenosi Telegraf.rs.

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Meksiko

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