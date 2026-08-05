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Počinje isplata zaostataka zaposlenim u institucijama

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 14:56

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Foto: CB BiH

Zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine od danas počinju primati retroaktivnu razliku u osnovici za plate, zajedno s julskom platom za 2026. godinu.

Riječ je o razlici u osnovici između 630 i 690 KM za period od januara do kraja jula 2026. godine. Isplata se odnosi na više od 21.000 zaposlenih u državnim institucijama, uključujući službenike i zaposlenike, dok nisu obuhvaćena imenovana lica.

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Šef Kabineta ministra finansija i trezora BiH Milenko Majstorović rekao je da su sredstva za isplatu u potpunosti osigurana te da ukupna vrijednost iznosi više od 125 miliona KM.

"Isplata će biti izvršena zajedno sa julskom platom za 2026. godinu, a razlika će se isplaćivati istom dinamikom kao i plata", kazao je Majstorović.

Prema njegovim riječima, zaposleni s visokom stručnom spremom dobit će prosječno oko 1.200 KM, dok će za zaposlene sa srednjom stručnom spremom prosječna isplata iznositi oko 750 KM. Konačni iznosi razlikovaće se u zavisnosti od radnog mjesta i visine plate.

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Majstorović je naveo da je Ministarstvo finansija i trezora ubrzalo proceduru kako bi isplata bila završena početkom avgusta, umjesto krajem mjeseca.

Uz retroaktivnu razliku, zaposlenima će biti isplaćen i uvećani regres u iznosu od 690 KM.

Majstorović je istakao da je povećanje plata finansirano kroz racionalizaciju i domaćinsko upravljanje sredstvima, bez dodatnog opterećenja prihoda od indirektnih poreza.

"Nijedna marka nije bila potrebna u odnosu na Republiku Srpsku i FBiH. Naše učešće u prihodima od indirektnih poreza ostalo je isto kao i od 2023. godine", rekao je Majstorović.

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Tagovi :

Plata

Regres

zajedničke institucije

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